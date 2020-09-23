قوات الوفاق: مقتل 4 من مرتزقة فاغنر بتحطم مروحية وسط ليبيا

وقال عبد الهادي دراه، المتحدث باسم "غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة": "سقوط مروحية كانت تحمل على متنها مرتزقة روس وذخائر في بلدة سوكنة، بمدينة الجفرة (وسط)".

وأضاف: "حسب معلومات أولية، فإن المروحية انفجرت، مما أدى إلى مقتل 4 مرتزقة فاغنر الروسية".

وأوضح أن "المروحية كانت متجهة نحو أحد الحقول النفطية التي يستخدمها المرتزقة غرفة عمليات".

ويستعين اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمرتزقة من عدة دول أبرزهم مرتزقة مجموعة "فاغنر" في حربه للسيطرة على حقول النفط والسلطة في ليبيا.

وشن حفتر هجوما على العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي في 4 أبريل/ نيسان 2019، وكان قاب قوسين من السيطرة عليها قبل أن تتدخل تركيا بدعم عسكري لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا لتتغير قواعد المعادلة.

ومنيت قوات حفتر بهزائم متتالية وانسحبت من كافة الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينتي بني الوليد وترهونة.

ويسود الوضع حاليا هدنة هشة في ليبيا، في ظل مساع دولية لإيجاد حل سياسي للأزمة المتفاقمة في البلاد منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.