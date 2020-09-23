رغم الأوضاع الصعبة.. الحكومة المصرية ترفع مصاريف المدارس

وحددت الوزارة المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بمبلغ 300 جنيه(13 دولار) من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

وأثار القرار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر مواطنون القرار بمثابة إلغاء لمجانية التعليم التي ينص عليها الدستور.

مصروفات المدارس الحكومية ٢٠٢٠ افرح ياشعب …رتويت خلي الشعب كله يفرح #ارحل_يا_سيسي#خليك_فالشارع pic.twitter.com/HsNlktNV7n — Tot📌ankh (من سكان المحتلة) (@Totankh1) September 21, 2020

#ارحل_يا_سيسي

ارتفاع مصروفات المدارس الحكوميه (التعليم المجاني) شكرا يا سياده الوزير😠😠😠 اما احنا بقى هينفخونا pic.twitter.com/RjOnP2vvjc — 🇦🇹🇪🇬nono hema🇪🇬🇦🇹 (@nonohema33) September 22, 2020

مصروفات المدارس عاملة غليان في الصعيد عندنا وبصراحة كتير جدا .متحملوش على الناس اكتر من كدة — Atef Ramadan Marcos (@SslZJ9IkEKnZr47) September 23, 2020

بصرحه اللى بيحصل ده مش كويس

كله ضرب ضرب

انا شايف ان فيه ناس فى الحكومه مصرة على ان تضع السيسي

كل يوم فى مشكله

مصريق المدارس مبالغ فيه يا حكومه https://t.co/FmRYSrzXKp — hamada alashkar (@hamadaalashkar) September 23, 2020

ارحمونا جيبوبنا فضيت هتبقو انتم وكورونا علينا ياحكومه جبايا#لا_لدفع_مصروفات_المدارس — Kimoo (@Kimoo34167369) September 23, 2020

مابقتش بلدي ولعات ليا فيها مكان فين حقي في دعم التعليم والميه والكهربا والغاز#لا لزياده مصروفات المدارس — White Heart (@WhiteHe03445715) September 22, 2020

https://twitter.com/luna_m263/status/1308151473403027456?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/MohamedZakka/status/1308494705613824000?ref_src=twsrc%5Etfw