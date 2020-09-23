"جمعة الغضب".. دعوات لمظاهرات حاشدة في 25 سبتمبر لإسقاط السيسي

وبعد استمرار التظاهر لأربعة أيام متتالية، في مدن وقرى مصرية مختلفة، يجدد ناشطون ومغردون مصريون دعواتهم لتظاهرات حاشدة في كل أنحاء مصر يوم غد الجمعة لتكون "جمعة غضب" على غرار ما حدث إبان ثورة 25 يناير 2011.

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

وكان وسم (#ارحل_يا_سيسي) قد تصدر الثلاثاء الترند المصري على موقع تويتر بأعلى التفاعلات، في ظل توقعات باستمرار الاحتجاجات واتساع رقعتها بعد تجديد الدعوات للتظاهر.

وأمس، شهدت محافظات ومدن وقرى مصرية، مظاهرات لليوم الرابع على التوالي تطالب برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهتف المتظاهرون ضد النظام بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

#جمعة_الغضب_25_سبتمبر

عاااجل : تسليم جميع المحاجر وملاحات الجمهورية للقوات المسلحة من 10/1 وتسريح جميع العالمين بالمحاجر .

بلحة فصل قانون علي مزاجه اخد بموجبه كل المحاجر والملاحات في مصر … pic.twitter.com/Rbd4fDAMGe — Eمan ميما (@88mesa9000) September 24, 2020

بينما شهدت بعض المناطق وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم القوات وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

وقالت مصادر للجزيرة، الثلاثاء، إن السلطات المصرية اعتقلت أكثر من 200 شخص على ذمة التحقيق في مظاهرات يومي الـ 20 والـ 21 من سبتمبر/أيلول الجاري.

وقال المحامي خالد علي في منشور على فيسبوك، إن من حققت معهم نيابة أمن الدولة في أحداث 20 سبتمبر، لا يقل عن 150 شخصًا، ووجهت لهم تهم وصفها بالأساسية مثل "الانضمام لجماعة إرهابية، وبث ونشر إشاعات وأخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل".

وأضاف أن بعض المتهمين أضيفت لهم تهم التمويل، وبعضهم أضيفت له تهم التجمهر أو التحريض على التجمهر، والبعض الآخر وجهت إليه تهم التعدي.

ومساء أمس الثلاثاء، اجتمعت قيادات محلية مع بعض أهالي قرية الكداية بمحافظة الجيزة، التي انطلقت منها شرارة مظاهرات 20 من سبتمبر/أيلول الجاري من أجل تهدئة الوضع في القرية ودعوة المواطنين لعدم التظاهر.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

الشعب يريد اسقاط النظام …

انا اللي منكم اكتر ، مش اخوان ولا عسكر …#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/tqkqwMpRNX — Ma Ro 🤍 (@maroamr28) September 22, 2020

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

علشان حق دا واللى زيه إحنا نازلين في #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر . pic.twitter.com/zNlaVUpI9x — دمــي يرخـصلك يـا بـلـدي 🇪🇬❤ (@Masryy_hor) September 23, 2020

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر

جاء الوقت انك تدفع الفاتوره يا سيسي pic.twitter.com/lQzHTysqIn — memo (@Tolba4444Tolba) September 22, 2020

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأحد السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 سبتمبر من العام الماضي.

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https://twitter.com/Shraragdeda/status/1308566130748010497?ref_src=twsrc%5Etfw

اضحك مع #السيسي.. بيتكلم انه بيعزز الديمقراطية وكرس مبدأ تداول السلطة وتكافؤا الفرص 😂😂😂 #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/ddsBgo9JKh — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) September 22, 2020

خبر حجز آمين شرطة واتنين عساكر في الوراق ،،تطور نوعي في المقاومة الشعبية ،وتطور خطير جداً جديد على المصريين #جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر — fαtℳα (@Fatma44810227) September 22, 2020

شاهد مشهد عظيم ورائع للفنان نور الشريف عن قرارات الإزالة#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/wGj655DPx7 — بلدي مصر ⁦🇪🇬⁩💪🦁🦅 (@IhaveEgypt) September 23, 2020

نام وارتاح يا شهيد

حقك جاي جاي اكيد#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/WcWgCdzfeD — Hossam Soliman 🇾🇪 (@HossamS54574777) September 23, 2020

في كل شارع في بلادي صوت الحريه بينادي 😊#جمعه_الغضب_٢٥سبتمبر pic.twitter.com/r0aGT9X0EE — 😇دايخ في عالم بايخ😇 (@dayekhafandy) September 23, 2020