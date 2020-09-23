تدهور صحة المنشد السوري يحيى حوى ونقله للمستشفى جراء إصابته بكورونا

وكان حوى قد أعلن، على صفحته بموقع فيسبوك، في السادس عشر من الشهر الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا جمهوره إلى الدعاء له، ومطالبا كل من التقاه مؤخرا إلى أخذ احتياطاته. كما أكد أن وضعه الصحي أصبح مستقرا ودرجة حرارته عالية.

الأخ الحبيب @yahyahawwa يحيى حوى ساءت حالته الصحية للأسف بعد إصابته ب #فيروس_كورونا وتم إدخاله المستشفى في #كندا قبل أربعة أيام

وفي الدول الغربيةعموما لا يدخل مصاب كورونا المستشفى إلا إذا كان بحاجة حقيقية للمتابعة ولجهاز التنفس

وعليه أرجو منكم جميعا الدعاء لأخي يحيى

بالشفاء pic.twitter.com/fqWEb7EjXn — عدنان حميدانAdnan Hmidan (@AdnanHmidan) September 23, 2020

واشتهرت أغاني الفنان يحيى حوى بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. وأصدر العديد من الأغاني والأناشيد، وأطلق عليه لقب "المتفائل" و"بلبل الثورة السورية". وتركز أغانيه وأناشيده على القيم الإنسانية، كما تنتشر أعماله بين الجاليات العربية في الغرب.