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سياسة

تدهور صحة المنشد السوري يحيى حوى ونقله للمستشفى جراء إصابته بكورونا

المنشد السوري يحيى حوى في المستشفى
المنشد السوري يحيى حوى في المستشفى
23/9/2020

وكان حوى قد أعلن، على صفحته بموقع فيسبوك، في السادس عشر من الشهر الجاري، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، داعيا جمهوره إلى الدعاء له، ومطالبا كل من التقاه مؤخرا إلى أخذ احتياطاته. كما أكد أن وضعه الصحي أصبح مستقرا ودرجة حرارته عالية.

واشتهرت أغاني الفنان يحيى حوى بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011. وأصدر العديد من الأغاني والأناشيد، وأطلق عليه لقب "المتفائل" و"بلبل الثورة السورية". وتركز أغانيه وأناشيده على القيم الإنسانية، كما تنتشر أعماله بين الجاليات العربية في الغرب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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