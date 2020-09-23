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سياسة

تحدث عن تجارة الآثار.. الشرطة المصرية تقتل مواطنا في المنوفية هدد مدير الأمن (فيديو)

المواطن القتيل "محمد لاشين"
المواطن القتيل "محمد لاشين"
23/9/2020

ونشرت وسائل الإعلام المصرية الخبر زاعمة أن القتيل "مسجل خطر" ومطلوب في قضايا جنائية، وذلك بعد ساعات من قيام الأخير ببث مباشر على فيسبوك.

وفي الفيديو، انتقد "لانشون" تعامل قوات الشرطة مع المواطنين، حتى كبار السن منهم، والإهانات التي توجهها لهم، دون مراعاة سنهم.

وأكد القتيل في الفيديو أن تعامل الشرطة غير قانوني، واتهمهم بالتهجم على بيته وأسرته وسرقة أمواله وإلقاء أثاث منزله وملابسه في الشارع.

وألمح "لانشون" في الفيديو إلى وجود تجار آثار هم من يدفعون قوات الأمن إلى التصرف معه بتلك الطريقة، مهددا مدير أمن المنوفية بأنه سيطيح به من منصبه إذا استمر في مطاردته.

وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب قيام الشرطة بقتل "لانشون" بعد بثه لهذا الفيديو تحديدا واتهامه للشرطة بالتعدي على المواطنين والتعاون مع تجار الآثار.

لماذا قتلت الداخلية المصرية محمد لانشون بعد هذا البث المباشر..؟! #يسقط_يسقط_حكم_العسكر

Posted by ‎هيثم أبوخليل‎ on Monday, September 21, 2020

وبثت صفحات على مواقع التواصل مشاهد لجنازة القتيل، كما تحدثوا عن ظلم تعرض له الأخير وأنه وقع ضحية لعنف الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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