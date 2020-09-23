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سياسة

السفير الأمريكي بإسرائيل: الإمارات لن تحصل على إف-35 قبل 7 سنوات

23/9/2020

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، الأربعاء، إن فريدمان قال في كلمة ستذاع في المؤتمر السنوي لصحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية "لن تحصل الإمارات على طائرات إف-35 قبل 7 سنوات".

وحتى الآن، لم توافق الولايات المتحدة الأمريكية، على بيع طائرات من طراز إف-35 للإمارات. 

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أجرى في واشنطن، أمس، محادثات مع نظيره الأمريكي مارك إسبر وكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأشارت إلى أن المحادثات تناولت ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي النوعي في المنطقة، وإمكانية بيع الولايات المتحدة الأمريكية الطائرات للإمارات. 

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الإمارات تريد موافقة الولايات المتحدة على بيعها هذه الطائرة، بعد توقيعها على اتفاق تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. 

وما زالت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة، التي تقتني طائرات من طراز إف-35. 

وخلال السنوات القليلة الماضية، تسلمت إسرائيل أكثر من 26 طائرة من هذا النوع، وذلك من أصل 50 طائرة تعاقدت على شرائها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب وكالة رويترز فإن الإدارة الأمريكية تدرس كيفية صياغة اتفاق بيع الطائرات لدولة الإمارات دون إثارة اعتراضات إسرائيلية.

إذ يتعين أن تلتزم أي صفقة يتم التوصل إليها باتفاق قائم مع إسرائيل منذ عشرات السنوات ألا تمس أي أسلحة أمريكية مباعة لدول المنطقة "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل بما يضمن تزويد الأسلحة الأمريكية التي تزود بها إسرائيل بقدرات أفضل من قدرات الأسلحة المباعة لجيرانها.
 

المصدر : وكالات
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