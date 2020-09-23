السعودية تسمح بأداء العمرة من داخل المملكة اعتبارا من 4 أكتوبر

وكانت السعودية أصدرت أمرا بتجميد العمرة في مارس/آذار الماضي مع انتشار الجائحة في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية(واس) أن المملكة ستسمح حاليا لستة آلاف من المواطنين والمقيمين بها بأداء العمرة يوميا، وهو عدد يمثل 30 في المئة من طاقة معدلة تبلع 20 ألفا، وذلك لمراعاة الإجراءات الصحية الاحترازية. وسترتفع تلك النسبة إلى 75 في المئة من هذه الطاقة في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الوكالة إن المملكة ستسمح للمعتمرين من دول معينة تعتبر آمنة فيما يتعلق بتفشي الجائحة بأداء المناسك اعتبارا من أول نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بنسبة مئة في المئة من الطاقة المعدلة حتى انتهاء الجائحة.

وقصرت المملكة الحج هذا العام على بضعة آلاف من المواطنين والمقيمين داخلها، انخفاضا من نحو ثلاثة ملايين حاج عادة.

وتظهر البيانات الرسمية أن الحج والعمرة يدران على المملكة نحو 12 مليار دولار سنويا.

وسجلت السعودية 330798 حالة إصابة بفيروس كورونا إجمالا و4542 حالة وفاة، فيما تجاوز عدد الحالات في منطقة الخليج 800 ألف.