البث الحي
سياسة

أول اتصال علني بين نتنياهو وولي عهد البحرين.. هذا ما دار فيه (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
22/9/2020

وقال موقع "واللا" العبري إن الحديث يدور عن أول اتصال علني بين نتنياهو وولي عهد البحرين منذ التوقيع على اتفاق التطبيع بين تل أبيب والمنامة.

وأوضح أن الجانبين بحثا خلال المكالمة التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وقال ولي عهد البحرين لنتنياهو إن اتفاق التطبيع الذي وقع بين البلدين سيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار بالشرق الأوسط، وفق المصدر ذاته.

بدوره، تعهد نتنياهو بإعلان خطوات عملية قريبا تجسد التعاون بين تل أبيب والمنامة.

وقال نتنياهو على تويتر "أجريت اتصالا هاتفيا بولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد وكانت المكالمة رائعة وودية جدا".

وتابع "أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات إبراهيم (اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين) وتحدثنا عن تطبيق سريع للاتفاقيات بين البلدين وكيف نجعل هذا السلام سلاما اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا".

وختم نتنياهو تغريدته بالقول "ستسمعون عن الخطوات العملية قريبا".

و ذكرت وكالة أنباء البحرين (رسمية) أن سلمان بن حمد أكد لنتنياهو خلال الاتصال "على أهمية تعزيز الأمن والسلم الدولي ومواصلة الجهود الداعمة للسلام والاستقرار والازدهار".

وأضافت "كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي في إطار إعلان تأييد السلام بين البلدين وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

والأسبوع الماضي، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية".

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

اتفاق كاراباخ.. كيف نجحت أنقرة في إنشاء ممر مع "العالم التركي"؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يمين) ونظيره الأذري إلهام علييف