أمير قطر يستلم رسالة خطية من مبعوث نائب أمير الكويت

وتتصل الرسالة، كما جاء بموقع وزارة الخارجية الكويتية، بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفادت بذلك أيضا وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، لافتة إلى أن الأمير تسلم الرسالة من مبعوث ولي العهد الكويتي، وزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح، خلال استقباله له في مكتبه بالديوان الأميري.

مبعوث سمو نائب الأمير وولي العهد معالي الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدفاع بالانابة يسلم رسالة خطية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية الوطيده بين البلدين الشقيقين

الخبر كامل: https://t.co/JabILsSi0X pic.twitter.com/PMIqF6Oi9X — وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) September 23, 2020

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول الرسالة.

كما اجتمع الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وتأتي الرسالة في ظل حديث عن تجدد مساعي حل الأزمة الخليجية، بالتزامن مع توقيع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي تطبيع مع إسرائيل، وسط رفض وتنديد شعبي عربي وإسلامي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، الأسبوع الماضي "هناك تقدم قريب باتجاه إنهاء دول المنطقة مقاطعتها لقطر"، لكنها أكدت أن "جهود حل الأزمة، التي تدعمها الكويت، لم تصل بعد إلى نقطة تحول".

ولفتت إلى أن "الأسابيع المقبلة قد تكشف عن شيء جديد"، رافضة الخوض في التفاصيل.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمة إياها بدعم الإرهاب، بينما تنفي الدوحة ذلك، وتتهم بدورها تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.