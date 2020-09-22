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سياسة

مؤسسة لبنانية تكشف تلاعب قناة سكاي نيوز الإماراتية وحذفها لاسم فلسطين (صور)

الملصق الفني الأصلي
الملصق الفني الأصلي
22/9/2020

وقالت المؤسسة في بيان إن فريقا من قناة "سكاي نيوز عربية" الإماراتية حضر إلى مقر الدار بتاريخ 14 من أغسطس/ آب الماضي… لتسجيل مقابلة مصورة مع الدكتور فردريك معتوق، لتبث ضمن حلقة خاصة من برنامج (القصة) عن بيروت من بعد انفجار المرفأ".

وأضاف البيان أن "من بين الأعمال الفنية التي ظهرت في المقابلة الدكتور معتوق ملصق فني لعامر الشوملي" مكتوب عليه "زر فلسطين" باللغة الإنجليزية.

إلا أن الدار فوجئت، حسب البيان بأنه تم "تحوير العمل الفني لتصبح الجملة الظاهرة أسفل الملصق (زر لبنان)".

وأكد البيان رفض الدار لما قالت إنه "اعتداء مشين طال العمل الفني المذكور ومس بركن من أركان أنشطة المؤسسة"، ووصفت ما قامت به قناة سكاي نيوز عربية بأنه "تصرف يفتقر لأبسط أخلاقيات الصحافة المهنية".

ولم يصدر رد من جانب القناة، التي قامت بحذف اللقاء من على حساب القناة على موقع إنستغرام.

وانتقد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي ما قامت به القناة الإماراتية وربطوا بينه وبين اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات مؤخرا مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس دونالد ترمب.

وكانت قناة سكاي نيوز المملوكة للإمارات أول قناة "عربية" تجري مقابلة مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد إعلان اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.

والأسبوع الماضي، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
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