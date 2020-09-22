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سياسة|مصر

قرار للسيسي بتخصيص مساحات شاسعة في الإسكندرية للجيش يثير غضب المصريين

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع محمد زكي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع محمد زكي
22/9/2020

وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية كالتالي "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 548 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 116.9 فدان تعادل 491254 مترا مربعا الكائنة ناحية محافظة الإسكندرية، وتُخصص لصالح القوات المسلحة".

 وقال مغردون إن المنطقة المشار إليها هي منطقة الحديقة الدولية، كما أنها تقع بالقرب من مستشفى خيري لعلاج الأورام بالمجان، وتساءلوا ما هو مصير المستشفى الآن؟

وانتقد آخرون القرار مؤكدين أنه جاء كاستفادة أخرى للقوات المسلحة، على غرار الكثير من المشروعات التي تعود بالنفع على أفراد الجيش على حساب المدنيين من المصريين.

وقارن مغردون بين استحواذ الجيش على ما كل ما يريد من أراض في مصر بينما يتم التعامل بكل حزم مع المواطنين الذين يتعدون على أراضي الدولة لبناء مساجد أو بيوت سكنية، ويتم مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة وإلا تُهدم هذه المباني.

وفي الآونة الأخيرة تتصاعد حالة من الغضب الشديد في كثير من أنحاء مصر تجاه الرئيس المصري ونظامه بسبب قرارات كثيرة يقول مصريون عنها إنها تثقل كاهلهم آخرها قانون التصالح.

وعلى إثر دعوة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي، خرجت عدة تظاهرات في اليومين الماضيين في عدد من المدن والقرى المصرية رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الرئيس المصري عن سدة الحكم، وتخللها اشتباكات بين قوات الأمن المصري والمتظاهرين.

https://twitter.com/ahmdfida/status/1308005621376184324?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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