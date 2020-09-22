قرار للسيسي بتخصيص مساحات شاسعة في الإسكندرية للجيش يثير غضب المصريين

وجاء نص القرار في الجريدة الرسمية كالتالي "أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 548 لسنة 2020 بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 116.9 فدان تعادل 491254 مترا مربعا الكائنة ناحية محافظة الإسكندرية، وتُخصص لصالح القوات المسلحة".

وقال مغردون إن المنطقة المشار إليها هي منطقة الحديقة الدولية، كما أنها تقع بالقرب من مستشفى خيري لعلاج الأورام بالمجان، وتساءلوا ما هو مصير المستشفى الآن؟

قرار جمهوري بإزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض في الإسكندرية لضمها ل "كرش القوات المسلحة" ! pic.twitter.com/E8fIyyy0tT — Wael Hafez (@wael_hafez) September 21, 2020

وانتقد آخرون القرار مؤكدين أنه جاء كاستفادة أخرى للقوات المسلحة، على غرار الكثير من المشروعات التي تعود بالنفع على أفراد الجيش على حساب المدنيين من المصريين.

وقارن مغردون بين استحواذ الجيش على ما كل ما يريد من أراض في مصر بينما يتم التعامل بكل حزم مع المواطنين الذين يتعدون على أراضي الدولة لبناء مساجد أو بيوت سكنية، ويتم مطالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة وإلا تُهدم هذه المباني.

بس والله فعلا معبرة جدا جملة "إزالة صفة النفع العام"… صدق وهو كذوب — و قاااال تودرى…. (@ahgypt) September 21, 2020

وفي الآونة الأخيرة تتصاعد حالة من الغضب الشديد في كثير من أنحاء مصر تجاه الرئيس المصري ونظامه بسبب قرارات كثيرة يقول مصريون عنها إنها تثقل كاهلهم آخرها قانون التصالح.

وعلى إثر دعوة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي، خرجت عدة تظاهرات في اليومين الماضيين في عدد من المدن والقرى المصرية رفع خلالها المتظاهرون شعارات تطالب برحيل الرئيس المصري عن سدة الحكم، وتخللها اشتباكات بين قوات الأمن المصري والمتظاهرين.

مصر في خبرين…

_من اسبوع السيد رئيس الوزراء قالك مفيش أرض فاضيه لبناء مدارس جديدة

_النهارده السيد الرئيس لقي حتة أرض فاضيه ١١٧فدان في اسكندريه وحدها نزع عنها صفة النفع العام واداها للقوات المسلحة…

وكما قال طبيب الفلاسفة : "والله اللي بنعمله في مصر ما يتعمل " pic.twitter.com/23tPoE8OAv — أحمد بدوي (@ahmed2013b1) September 21, 2020

مش كفاية ..

يجب إزالة صفة النفع العام عن مصر كلها 💂 https://t.co/gzxY0AtXwr — Moustafa Hussein (@_______TETO) September 21, 2020

انا بقول يخلوها كلها على بياض كده لصالح الجيش وبعدين ينقنقو شوية اراضي للدولة بدل الفرهدة https://t.co/pD7k3nJPzY pic.twitter.com/2NoWA6MdA1 — Muhammad’s (@Muhammad87_) September 21, 2020

بيتك هو الهدف القادم ، محدش آمن فى عزبة الجيش https://t.co/8GFEZoyfKO — ahmed JR (@A7MeDo___O) September 21, 2020

مبروك للقوات المسلحة الحديقة الدولية، فاضل كدة في اسكندرية نادي سبورتنج و نادي سموحة https://t.co/7UN0Fbgby6 — Mohamed Kamal® (@DonKamolly) September 21, 2020

-بس دي الحديقه الدوليه

=و افرضوا انها بقت فندق الماسه هيحصل ايه يعني https://t.co/6A9WR4Vs1w pic.twitter.com/DeKFA7KOsw — Fo2sh (@ToughNotEnough) September 21, 2020

ولسه لما قرار نزع الملكيه الخاصه يتطبق.. هنبات كلنا في الشارع بإذن الله 😍 https://t.co/bEQMb4KMtK — خالتك دواعي أمنية (@Shimaamamdouh87) September 21, 2020

https://twitter.com/ahmdfida/status/1308005621376184324?ref_src=twsrc%5Etfw

اللي كنت خايف منه حصل!

أرض الحديقة الدولية بالكامل تم تخصيصها لصالح القوات المسلحة طيب بالنسبة لمستشفى أيادي المستقبل لعلاج الأورام حيحصلها إيه؟! https://t.co/5wo1gfjWpR — زياد مرسي (@ziad_morsy) September 21, 2020