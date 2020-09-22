شرق المتوسط.. تطورات جديدة في المفاوضات بين تركيا واليونان

جاء ذلك في أعقاب اتصال بين زعماء تركيا وألمانيا والاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الرئاسة التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله في مؤتمر عبر الفيديو مع المستشارة أنغيلا ميركل ورئيس المجلس الأوربي شارل ميشيل، إنه ينبغي الحفاظ على "الزخم الجزئي" الذي تحقق بإقامة الحوار، وذلك عبر اتخاذ خطوات متبادلة بين الجانبين.

كما أعرب أردوغان عن أمله في أن تثمر قمة الاتحاد الأوربي يومي 24 و25 من سبتمبر/ أيلول عن دفعة جديدة للعلاقات بين تركيا والاتحاد.

وأوضح البيان أن الرئيس التركي شدد على أهمية الخطوات التي ستقدم عليها اليونان، من حيث كيفية المضي قدما في الاتفاق على تنشيط قنوات الحوار.

وذكر البيان أن أردوغان أكد خلال اللقاء، أن تركيا كانت وما زالت تؤيد حل الخلافات عن طريق الحوار، وأن أنقرة لم تتخلّ عن ضبط النفس رغم كافة الاستفزازات.

كما أعرب عن ثقته بإمكانية اتخاذ قرارات بناءة في مؤتمر إقليمي حول شرق المتوسط، بمشاركة جميع الأطراف وبينهم القبارصة الأتراك.

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تقدم في محادثات الناتو

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، انتهاء الاجتماع الفني الخامس بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاجتماع الفني الخامس بين الوفدين العسكريين التركي واليوناني، لبحث أساليب فض النزاع، عقد في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

من جانبه، قال مسؤول بحلف الناتو في تصريحات للجزيرة إنه تم إحراز تقدم جيد في المحادثات التقنية بين العسكريين الأتراك واليونانيين، واصفا إياها بالبناءة.

وسبق أن اتفق الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انطلاق محادثات فنية بين أنقرة وأثينا، لتأسيس آليات تجنّب حدوث مناوشات شرقي المتوسط.

وتشهد منطقة شرقي البحر المتوسط توترا بين اليونان وتركيا بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.