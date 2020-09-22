شاهد: هجوم أردوغان يدفع مندوب إسرائيل لمغادرة قاعة الأمم المتحدة

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الرئيس التركي قال في رسالة عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، في افتتاح دورتها الـ75 "اليد القذرة التي تمتد للقدس حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة تزيد من وقاحتها".

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها"، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية.

شاهدوا🎥

مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان

يغادر القاعة أثناء الهجوم والاتهامات الباطلة للرئيس التركي أردوغان حيال إسرائيل أردن:

"لن أسمح لأردوان الديكتاتور قاتل الأكراد، منكر إبادة الأرمن والمتعاون مع مخربي حماس أن يشوه سمعة إسرائيل"@giladerdan1 @rterdogan_ar pic.twitter.com/7xTqzGRfrE — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) September 22, 2020

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الفلسطينيين يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل منذ أكثر من نصف القرن" حسب المصدر ذاته.

من جانبه، قال المندوب الإسرائيلي إن الرئيس أردوغان "يواصل تصريحاته المعادية للسامية ضد إسرائيل"، على حد قوله.

لا يمكن حل القضية الفلسطينية إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعلى جغرافية متصلة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967. والبحث عن حلول أخرى سيكون غير مجدي ومن جانب واحد وظالما. pic.twitter.com/Lxj9Lue8ZG — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) September 22, 2020

وتأزمت العلاقات بين إسرائيل وتركيا عقب العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، وتدهورت العلاقات الدبلوماسية لحد القطيعة أكثر في أعقاب اعتراض البحرية الإسرائيلية أسطول الحرية "مافي مرمرة"، في مايو/أيار 2010، حيث قتل الكوماندوز الإسرائيلي عشرة ناشطين أتراك.