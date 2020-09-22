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سياسة

تقرير: إسرائيل تدير مكتب رعاية مصالح بالبحرين منذ 10 سنوات

أبرمت كل من الإمارات والبحرين اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية
أبرمت كل من الإمارات والبحرين اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية
22/9/2020

وقالت هيئة البث الرسمية (مكان) في تقرير إن إسرائيل تشغل هذا المكتب منذ بداية العقد الماضي "لتعزيز خطوات اقتصادية وسياسية بالمنطقة".

وأضافت أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية تخطط لإقامة السفارة المستقبلية في العاصمة البحرينية المنامة على أساس هذا التمثيل"، وذلك في ضوء التطبيع الرسمي بين البلدين.

في سياق ذي صلة، قالت هيئة البث إن السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أبلغ مسؤولين سابقين في الإدارة الأمريكية شاركوا في مفاوضات مع إسرائيل، أن العلاقة ستكون مفيدة لكل من تل أبيب وأبو ظبي لوقت طويل جدا.

وقال العتيبة للمبعوث الأمريكي السابق بالشرق الأوسط دنيس روس والسفيرين السابقين لدى إسرائيل، مارتن إنديك ودان شابيرو إن "الإمارات ستكون مختلفة تماما بعد 15 سبتمبر/أيلول (توقيع اتفاق التطبيع)"، بحسب التقرير الإسرائيلي.

وأضاف العتيبة للمسؤولين الأمريكيين السابقين: "لم يعد من المحرمات بالنسبة للشباب في هذا الجزء من العالم التطلع إلى العمل والاستثمار والتجارة والتعلم مع الإسرائيليين"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقيتين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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