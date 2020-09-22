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سياسة

تركيا: لا قيمة لإدراج شركة تركية بقائمة العقوبات الأوربية

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
22/9/2020

وأضافت الوزارة في بيان: "على الاتحاد الأوربي التخلي عن موقفه المنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور والتعاون، إذا كان يريد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح البيان أن عملية "إيريني" الأوربية لحظر توريد السلاح إلى ليبيا، تعتبر مكافأة للواء المتقاعد خليفة حفتر وعقاب للحكومة الشرعية في طرابلس.

وأشار إلى أن الاتحاد يعتبر المساعدات التركية المقدمة إلى الحكومة الشرعية في ليبيا، خرقا للحظر، بينما يتجاهل الدول والشركات التي تدعم حفتر بالسلاح برا وجوا، وفي مقدمتها دولة الإمارات.

وأكدت الخارجية التركية، أن موقف الاتحاد الأوربي هذا، دليل قاطع على عدم حياديته، و"انحيازه للانقلابيين في ليبيا."

وأمس الإثنين، فرض الاتحاد الأوربي عقوبات على 3 شركات، هي "سيغما" الكازاخستانية للشحن الجوي، وشركة "ميد ويف شيبينغ" الأردنية، و"أوراسيا" التركية للشحن، بذريعة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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