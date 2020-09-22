المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تسحب أحد تحذيراتها عن كورونا.. ما القصة؟

وأضافت، أمس الإثنين، أن "نسخة مسودة من تغييرات مقترحة لهذه التوصيات نُشرت بالخطأ على الموقع الرسمي للمراكز".

ولم ترد المراكز حتى الآن على طلب رويترز للتعليق على موعد تحديث الإرشادات.

وكانت الإرشادات، التي سحبتها المراكز بعد نشرها على موقعها الإلكتروني، الجمعة الماضي، توصي بأن يستخدم الناس أجهزة تنقية الهواء للحد من الجراثيم الموجودة في الجو داخل الأماكن المغلقة لتجنب انتشار المرض.

وكانت المراكز حذرت من أن كوفيد-19 يمكن أن ينتشر من خلال جزيئات محمولة جوا قد تظل معلقة في الهواء وتنتقل لمسافة تزيد على ستة أقدام.

لكن الإرشادات الآن تشير إلى أن الفيروس ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر من خلال الرذاذ الذي يصل إلى من هم في الجوار من خلال الفم أو الأنف.

وتقول منظمة الصحة العالمية إنها تراقب "الأدلة الناشئة" على احتمال انتقال العدوى عبر الهواء.

وقال مسؤول، الاثنين، إن المنظمة لم تغير سياستها بشأن انتقال فيروس كورونا من خلال الهباء الجوي.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 31 مليونا و405 آلاف، توفي منهم قرابة 967 ألفا، وتعافى ما يزيد على 22 مليونا و990 ألفا، وفق موقع "وورلدميتر"