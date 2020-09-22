الكويت تشدد على دعمها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، إن "القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".

وجدد المجلس "تأييده لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين".

أكد المجلس على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى والتزام دولة الكويت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته وتأييدها لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) September 21, 2020

كما يضمن الحل، حسب بيان مجلس الوزراء، إقامة "دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 من يونيو (حزيران) 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين".

يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) September 21, 2020

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس دونالد ترمب، توقع أن تطبّع دولة الكويت، علاقاتها مع إسرائيل قريبا، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من الكويت بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الإثنين دعت 41 منظمة في الكويت برلمان البلاد إلى إقرار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وقالت في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها جمعية المحامين وجمعية المعلمين والجمعية الاقتصادية الكويتية، إنها تضم صوتها "إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني".

وشددت على رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب بالأوساط الشعبية العربية.