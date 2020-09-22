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سياسة|الكويت

الكويت تشدد على دعمها إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

الرئيس الأمريكي ترمب خلال لقائه نجل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح
الرئيس الأمريكي ترمب خلال لقائه نجل أمير الكويت الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح
21/9/2020

وقال مجلس الوزراء الكويتي، في بيان صحفي عقب اجتماعه الأسبوعي، إن "القضية الفلسطينية مركزية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".

وجدد المجلس "تأييده لكافة الجهود الهادفة إلى الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن للشعب الفلسطيني إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين".

كما يضمن الحل، حسب بيان مجلس الوزراء، إقامة "دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 من يونيو (حزيران) 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين".

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الرئيس دونالد ترمب، توقع أن تطبّع دولة الكويت، علاقاتها مع إسرائيل قريبا، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من الكويت بهذا الشأن.

وفي وقت سابق الإثنين دعت 41 منظمة في الكويت برلمان البلاد إلى إقرار قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

وقالت في بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات غير الحكومية، وأبرزها جمعية المحامين وجمعية المعلمين والجمعية الاقتصادية الكويتية، إنها تضم صوتها "إلى أبناء الشعب الكويتي الحر بدعوة مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة، إلى سرعة إقرار قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني".

وشددت على رفض كل أشكال التطبيع مع إسرائيل أو التوقيع على أي اتفاقية سلام معها مهما كانت الأسباب.

ووقعت الإمارات والبحرين، في 15 من سبتمبر/ أيلول الجاري، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب بالأوساط الشعبية العربية.

المصدر : الأناضول
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