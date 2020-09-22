الأولى من نوعها خارجيا.. واشنطن تنشر قوة فضائية بقاعدة "العديد" في قطر

وقالت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في قطر جريتا هولتز عبر حسابها الموثق على تويتر "يمثل نشر أول مجموعة من أعضاء قوة الفضاء الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر، التزام الولايات المتحدة وقطر بمواصلة بناء شراكتهما الاستراتيجية في المستقبل وفي مجال الفضاء".

يمثّل نشر أول مجموعة من أعضاء قوّة الفضاء الأمريكية في #قاعدة_العديد_الجوية في قطر إلتزام الولايات المتحدة و #قطر بمواصلة بناء شراكتهما الاستراتيجية في المستقبل – وفي مجال الفضاء #قوة_الفضاء_الأمريكية — CdA Ambassador Greta C. Holtz (@USAmbQatar) September 22, 2020

وتأسست قوة الفضاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتعد أول قوة يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتمثل الفرع السادس للجيش الأمريكي.

يأتي هذا في الوقت الذي بحث فيه وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية لقاءات مع مسؤولين أمريكيين سبل تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين.

وبحث العطية، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، علاقات التعاون بين "البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي وزير الخزانة الأمريكية pic.twitter.com/X9FGDNL118 — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) September 21, 2020

كما ناقش العطية مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية والعسكرية pic.twitter.com/Q5sdg5mYVQ — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) September 21, 2020

والتقى العطية أيضا مديرة وكالة التعاون الأمني العسكري بالولايات المتحدة هايدي غرانت، وبحثا التعاون العسكرين بين البلدين وطرق تعزيزه.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي مديرة وكالة التعاون الأمني pic.twitter.com/TNK0pw8lLL — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) September 21, 2020

وزار وزير الدفاع القطري إحدى وحدات قوات بلاده المسلحة، والتي تتلقى تدريبها في الولايات المتحدة في ولاية فيرجينيا الغربية.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يزور القوات القطرية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية pic.twitter.com/WqNAmjUaQ8 — وزارة الدفاع – دولة قطر (@MOD_Qatar) September 22, 2020

وتتواجد هذه القوات ضمن إطار التعاون العسكري بين البلدين، الذي شهد تقدما واضحا في السنوات الأخيرة، سعيا لضمان الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية في قطر، التي تمثل أكبر تواجد عسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.