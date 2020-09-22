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سياسة

الأولى من نوعها خارجيا.. واشنطن تنشر قوة فضائية بقاعدة "العديد" في قطر

العطية مع قوات قطرية في الولايات المتحدة
العطية مع قوات قطرية في الولايات المتحدة
22/9/2020

وقالت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة في قطر جريتا هولتز عبر حسابها الموثق على تويتر "يمثل نشر أول مجموعة من أعضاء قوة الفضاء الأمريكية في قاعدة العديد الجوية في قطر، التزام الولايات المتحدة وقطر بمواصلة بناء شراكتهما الاستراتيجية في المستقبل وفي مجال الفضاء".

وتأسست قوة الفضاء بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتعد أول قوة يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتمثل الفرع السادس للجيش الأمريكي.

يأتي هذا في الوقت الذي بحث فيه وزير الدولة القطري لشؤون  الدفاع خالد بن محمد العطية لقاءات مع مسؤولين أمريكيين سبل تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية بين البلدين.

وبحث العطية، الذي يقوم بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، علاقات التعاون بين "البلدين الصديقين وسبل تعزيزها".

كما ناقش العطية مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، علاقات التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية.

والتقى العطية أيضا مديرة وكالة التعاون الأمني العسكري بالولايات المتحدة هايدي غرانت، وبحثا التعاون العسكرين بين البلدين وطرق تعزيزه.

وزار وزير الدفاع القطري إحدى وحدات قوات بلاده المسلحة، والتي تتلقى تدريبها في الولايات المتحدة في ولاية فيرجينيا الغربية.

وتتواجد هذه القوات ضمن إطار التعاون العسكري بين البلدين، الذي شهد تقدما واضحا في السنوات الأخيرة، سعيا لضمان الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب، حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية في قطر، التي تمثل أكبر تواجد عسكري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

المصدر : الأناضول
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