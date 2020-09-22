"ارحل يا سيسي".. حشد إلكتروني لاستكمال مظاهرات 20 سبتمبر حتى إسقاط النظام

وتصدر اليوم وسم (#ارحل_يا_سيسي) الترند المصري على موقع تويتر بأعلى التفاعلات، في أوقات متباينة خلال الساعات الأخيرة، خاصة مع وقوع اشتباكات، ليل أمس، بين متظاهرين وقوات الأمن بعدما هاجمتهم الأخيرة وأطلقت قنابل الغاز عليهم لتفرقتهم.

#ارحل_يا_سيسي اعتقد انه اللي بيهدم مساجد هو نفس الشخص اللي قتل الأبرياء في ميدان رابعه pic.twitter.com/fSd7kMKxUt — احمد همام (@rHOSWN1HdL5YoTg) September 22, 2020

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

وأمس تصدر وسما (#الثورة_بدأت) و(#ميدان_التحرير)، الترند المصري على تويتر، بعد خروج مظاهرات ضد السيسي في مدن ومناطق عديدة بمحافظات مصر. ومن المتوقع استمرار الاحتجاجات اليوم بعدما جدد "علي" دعوته للمصريين بالتظاهر.

#عمرو_اديب اديب طالع مستغرب الناس اللي بتنزل دي

مشاكلها ايه فـ مصر وعايزة ايه !!!!

لا ابدا يا عمرو ولا حاجة كانو طالبين الكرواسون من باريس بالطيارة

واتاخر بس متاخدش فٓ بالك يعني#يسقط_كل_كلاب_العسكر#الثورة_بدأت — سُهير🍁 (@the_Aprilian) September 22, 2020

ومن أهم المناطق التي شهدتها مظاهرات الأحد، القاهرة وأحياء بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان، وهتف المتظاهرون ضد السيسي بشعارات مستلهمة من روح ثورة يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك عام 2011.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

https://twitter.com/hureyaksa/status/1308346047656275969?ref_src=twsrc%5Etfw

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة، وخفض وزن رغيف الخبز، ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان الأحد السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 سبتمبر من العام الماضي.

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محدش اتقبض علية في الكداية والبدرشين

والصور المعروضة لاتباع السيسي عشان يخوفوا الناس من النزول والأحتكاك

القشة اللي مشعبت فيها السيسي

بلطجية الداخلية والأعلام وأن شاء الله النهاردة هيتكسروا ويبان كذبهم#ارحل_يا_سيسي#الشعب_يريد_إسقاط_النظام#الثورة_مستمرة#ميدان_التحرير — ivrahimofitsh (@ivrahimofitsh) September 22, 2020

انت عارف يولاد يا مواطن يا مطحون لو الحكم في مصر بقي مدني وميزانية الجيش بقت تحت مراقبه أبشر الخير جالك يا مواطن حقيقه واحده زي الشمس أن الحراميه في بلدنا واكلين حقك مصر أغني دولة في أفريقيا بمواردها تخيل أنك حتكون مواطن مدلل دا حقيقي #يسقط_كل_كلاب_العسكر — abo Alama الصعيد الجواني (@Amnhoteb) September 22, 2020

شكلك أية إدام مراتك وانت قاعد في البيت والثوار في الشارع بيجيبوا حقك وحق عيالك #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/udguJs4dwL — العراب (@al3rabalmasry) September 22, 2020

خدعوك فقالوا ملكشي دعوى بالسياسة وخليك ماشي جنب الحيطة …ولما استانسوا هدوا عليك الحيطة.#ارحل_يا_سيسي — hibanaima (@hibanaima2) September 22, 2020