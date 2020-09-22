أبوظبي تلغي شرط الحصول على رخصة لشرب الخمور

وتأتي التغييرات بينما تسعى الإمارات إلى إعادة بناء قطاعها السياحي بعد الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في التعميم الصادر عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي هذا الشهر أنّه "تمّ إلغاء رخصة المشروبات الكحولية الخاصة بالأفراد حيث سيتم السماح للمقيمين والسياح في الإمارة بشراء وحيازة المشروبات الكحولية من متاجر البيع المرخصة".

كما قال التعميم إنه يمكن "تناولها داخل المنشآت السياحية والفندقية والنوادي والمنافذ المستقلة وما شابهها".

ويقضي التعميم بأنه يتعين على الراغب في شراء وشرب الخمور أن يكون قد بلغ من العمر 21 عاما، وأن يكون الشراء "للاستهلاك الشخصي فقط وليس لإعادة البيع للغير أو التخزين"، وأن يتم شرب الخمور "في المساكن الخاصة أو داخل الأماكن المرخصة".

ولم يحدّد التعميم شروطا على المسلمين التقيد بها، بعدما كان لا يُسمح لهم في الماضي بالحصول على رخصة لشراء الخمور.

وعلى الرغم من أن متاجر بيع الخمور في أبوظبي لا تطلب عادة رخصة للبيع، فإن القانون كان يحتم ذلك.

وفي دبي، تطلب المتاجر من المقيمين أو السياح إظهار رخصة قبل بيع الخمور، لكن الحانات والمطاعم لا تطلب إبراز الوثيقة.

وفي وقت سابق من هذا العام، خفّفت دبي كذلك من القيود على الشراء، إلا أن المسلمين لا يزالون غير قادرين على التقدم للحصول على تصريح لشراء الخمور في الإمارة.

ويُسمح ببيع الخمور في ست من الإمارات السبع في الدولة إذ إنه لا يزال محظورا في الشارقة.