وزير الدفاع التركي: ندعم الحوار ونرفض "الأمر الواقع" شرقي المتوسط

وقال أكار خلال اجتماع ضم قادة الجيش إنهم "عازمون وقادرون على حماية حقوقنا ومصالحنا وحقوق ومصالح أشقائنا في جمهورية شمال قبرص التركية".

وأشار إلى أن الجانب اليوناني يلجأ دائما إلى استخدام كلمات مثل "تحرش" و"توتر" و"اعتداء" فيما يخص الأزمة القائمة.

وأوضح الوزير التركي أن ما تقوم به قوات بلاده "ليس تحرشا ولا توترا، وإنما نشاط فني وعلمي في جرفنا القاري الذي أعلناه عام 2004، وسبق أن قمنا بأنشطة فيه وليس بالأمر الجديد حاليا".

وذكر أن أن الاجتماع الخامس للوفدين العسكريين التركي واليوناني الذي سيبحث "أساليب فض النزاع" سيعقد الثلاثاء في مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

MSB HULUSİ AKAR: “Biz barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız. Fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz.”https://t.co/gfosACL8hn pic.twitter.com/K9C4ButM5x — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2020

وأعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في 4 من سبتمبر/ أيلول الجاري، انطلاق محادثات فنية بين تركيا واليونان لتأسيس آليات لتجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط.

وعقد الاجتماع الأول بين وفدي البلدين في 10 من سبتمبر/ أيلول الجاري.