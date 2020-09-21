هل يمكن علاج كورونا بالأعشاب الطبيعية؟ (فيديو)

وكان رئيس مدغشقر أندري راجولينا قد صرح منذ فترة أن هذا المشروب فعال في علاج كوفيد-19 وهو طوّره معهد مدغشقر للبحوث التطبيقية، ويشكل الشيح الموسمي 60 في المئة منه.

فطلبت منظمة الصحة العالمية في الآونة الأخيرة من مدغشقر عمل دراسات حول هذا العلاج، كما قدمت لها دعما لإجراء اختبارات سريرية ملائمة.

وفي حوار مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر علّق الدكتور ياسر الديب استشاري الأمراض المعدية ورئيس قسم مكافحة العدوى على هذا المشروب ومدى فعاليته.

وقال الديب إن هناك أدوية كثيرة تعتمد في تركيبها على الأعشاب الطبيعية وجُربت بالفعل في علاج فيروس كورونا، لكن هذا العلاج حظي باهتمام خاص وأقرته منظمة الصحة العالمية.

وأوضح أن "الشيح" أو المادة المستخلصة منه والتي تسمى " أرتيميسنين" اكتشفها الصينيون منذ آلاف السنين وتستخدم بالفعل في علاج مرض الملاريا.

وتعد هذه المادة فعالة جدا في علاج الملاريا وبخاصة تلك المضادة لعقار الكلوروكوين، وهو العقار المعتاد في علاج هذا المرض.

وأضاف أن هناك دولا أخرى، غير مدغشقر، تقوم بالعمل على اختبار مستخلص الشيح ومدى فعاليته في علاج كوفيد-19، مثل ألمانيا وانجلترا وجامعة تكساس، والصين؛ وفي حالة التأكد من فعاليته سيتم تصنيع هذا العلاج في شكل أقراص.

وفيما يتعلق بزيادة عدد الإصابات بكورونا حول العالم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة قال الدكتور الديب إن هذه ليست موجة ثانية للفيروس وإنما "ارتداد" للموجة لأولى، إذ لم تصل الإصابات في أي وقت للصفر.

وأضاف أن بعض الدول تشهد ارتدادا قويا مثل إسبانيا وفرنسا والعراق، لكن دول الخليج لم تشهد ارتفاعا كبيرا في الإصابات، إلا أن الحالات في المغرب زادت بشكل كبير وفي تونس وفلسطين وإسرائيل.

ووفقا لآخر الإحصاءات، تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم 31 مليون مصاب، تعافى منهم أكثر من 22 مليون، بينما توفي أكثر من 965 ألف شخص.

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