البث الحي
سياسة|مصر

هروب مدرعة الشرطة أمام المتظاهرين في مصر (فيديو)

21/9/2020

وتظهر مقاطع الفيديو مواطنين كانوا يتظاهرون ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يقومون بإلقاء الحجارة تجاه المدرعة التي استدارت للخلف وفرت هاربة أمام العشرات من الشباب الذين تعقبوها .

كانت مظاهرات عدة قد خرجت في مدن ومناطق مصرية أمس الأحد تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن المصرية.

 

وفي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون لمظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي حي البساتين وسط العاصمة المصرية القاهرة خرجت مظاهراة  تطالب برحيل السيسي وهتف المتظاهرون شعارات ضده وتطالبه بالرحيل.

وفي قرية الكداية بمحافظة الجيزة فض الأمن المصري مظاهرة تطالب برحيل السيسي وهاجم الأمن القرية وأطلق الأعيرة النارية والغاز لتفريق المتظاهرين.

وأظهرت مقاطع مصورة إقدام المتظاهرين على تحطيم إحدى سيارات الشرطة وسط تشجيع من الأهالي الحاضرين بالرغم من تصدي الشرطة لهم، وذلك وسط هتافات تدعو السيسي الى الرحيل وترفض بقاءه في سدة الحكم.

وحطم متظاهرون من أهالي قرية الكداية سيارتين لقوات الشرطة المصرية في إطار المظاهرات التي انطلقت، اليوم السبت، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وهتف عشرات المتظاهرين بهتافات ضد نظام السيسي، بعد دعوات للخروج في مظاهرات اليوم دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي.

كما شهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، استنفارًا أمنيًا واسعًا.

اعتقالات

واستبقت أجهزة الأمن الاحتجاجات بشن حملة اعتقالات شملت رموزا سياسية، بينها المفكر السياسي اليساري أمين المهدي، وعدد من النشطاء، لا سيما في مدينة السويس شرقي البلاد.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية على الإفراج عن المعتقلين في سجون النظام.

وقالت المنظمة إن عددا كبيرا من الناس يقبعون في السجون المصرية بتهم لا أساس لها تتعلق بما تسميه السلطات المصرية الإرهاب.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
المزيد من سياسة

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين