هروب مدرعة الشرطة أمام المتظاهرين في مصر (فيديو)

وتظهر مقاطع الفيديو مواطنين كانوا يتظاهرون ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يقومون بإلقاء الحجارة تجاه المدرعة التي استدارت للخلف وفرت هاربة أمام العشرات من الشباب الذين تعقبوها .

الأمور تتصاعد في #مصر.. إشتباكات ليلية في الكثير من المناطق.. شاهد قبل قليل هروب مدرعة لداخلية #السيسي من أمام الشباب#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/1fbNP9vm8T — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) September 21, 2020

كانت مظاهرات عدة قد خرجت في مدن ومناطق مصرية أمس الأحد تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن المصرية.