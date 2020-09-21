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سياسة

مصر.. مظاهرات لليوم الثاني على التوالي للمطالبة برحيل السيسي (فيديو)

21/9/2020

وأظهرت مقاطع فيديو أعدادا من المواطنين في قرية "العطف" بمحافظة الجيزة، وهم يرددون هتافات مناهضة للسيسي.

كما خرج المواطنون في قرية الكداية لليوم الثاني للتظاهر ضد النظام.

كما خرج مواطنون للتظاهر ضد السيسي في أطفيح بالجيزة، وكذلك في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

 

وأيضا خرج مواطنون للتظاهر ضد الرئيس المصري في محافظة الفيوم.

 

وأمس الأحد، خرجت مظاهرات في عدة مدن ومناطق مصرية تطالب برحيل السيسي، رغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن المصرية.

ومن أهم المناطق التي شهدتها هذه المظاهرات القاهرة وأحياء بالإسكندرية والجيزة والقليوبية وأسوان.

ودعا المقاول والفنان المصري محمد علي المصريين إلى الخروج في مظاهرات جديدة، قائلاً إنهم "كسروا حاجز الخوف ولن يغادروا" قبل إسقاط السيسي.

وفي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة أظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون لتظاهرات تطالب برحيل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي حي البساتين وسط العاصمة المصرية القاهرة خرجت تظاهرة تطالب برحيل السيسي وهتف المتظاهرون شعارات ضده وتطالبه بالرحيل.

وحطم متظاهرون من أهالي قرية الكداية سيارتين لقوات الشرطة المصرية.

وهتف عشرات المتظاهرين ضد نظام السيسي، بعد دعوات للخروج في مظاهرات دعا إليها الفنان والمقاول محمد علي.

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المصدر : الجزيرة مباشر
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