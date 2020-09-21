مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وبنك لئومي الإسرائيلي

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية، الإثنين، إن مذكرة التفاهم تهدف إلى العمل معاً على استكشاف فرص التعاون وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في إسرائيل، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً.

وأضافت تتضمن مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي سيمكن الطرفين من استكشاف الفرص المحتملة، بما في ذلك تطوير الموانئ والأصول اللوجستية في إسرائيل لدعم التجارة وخلق المزيد من فرص العمل، وحلول التمويل التجاري لتبسيط متطلبات رأس المال العامل للشركات وتحسين تدفق البضائع، والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أوجه القصور في سلاسل التوريد.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية إن بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل يمهّد إلى تعزيز الحركة التجارية ودعم ازدهار المنطقة.

الثالث خلال أسبوع

يأتي توقيع الاتفاق بعد أيام قليلة من توقيع بنك لئومي الثلاثاء الماضي مذكرتي تفاهم مع بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني قبيل ساعات من التوقيع الرسمي على اتفاق بين إسرائيل والإمارات لتطبيع العلاقات بينهما.

مصرف أبوظبي الإسلامي يوقع مذكرة تفاهم مع بنك "لئومي" ثاني أكبر بنوك الإحتلال ! – يعتبر من أكثر البنوك إنتهاكاً لحقوق الإنسان حسب مجلس حقوق الانسان .

– البنك متورط في إرتكاب طيف واسع من الإنتهاكات بحق الفلسطينيين .#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/pjgjOvo3vE — تنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع (@anti_z1948) September 20, 2020

ويوم الاثنين، وقع بنك هبوعليم مذكرة تفاهم مع الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي.

وقال لئومي، ثاني أكبر بنوك إسرائيل، إن إبرام اتفاقات مع بنوك إماراتية سيساعد في تمكين البلدين من إقامة علاقات اقتصادية، مضيفا أنه حول 180 دولارا أمريكيا لكل من البنكين كبادرة رمزية.

وأضاف أن عشرات العملاء خاطبوه في الأسابيع الماضية طلبا لتحويل أموال من الإمارات وإليه. وقبل ذلك، كان يتعين على العملاء الراغبين في مثل تلك التحويلات اللجوء إلى بنوك أوروبية.

كنت إذا سئلت عن التعامل مع المصارف الإسلامية أذكر من جملتها بنك أبوظبي الإسلامي، لكن بعد أن وقع اليوم اتفاقات شراكة مع بنك لئومي الصهيوني وظهر لؤم القائمين عليه وتطبيعهم المبكر وأصبح صورة من شريكه الصهيوني أساس الربا وخالف وصف (الإسلامي) لذا أنبه على وجوب مقاطعته وعدم التعامل معه pic.twitter.com/dfjajnJ7XD — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 16, 2020

ووفقا لمذكرتي التفاهم، اتفقت البنوك على النهوض بالعلاقات مع المؤسسات المالية في البلدين وتوفير خدمات مثل المقاصة وخطوط الائتمان وتداول العملات الأجنبية.

وقال لئومي إن وحدتيه لئومي بارتنرز ولئومي تيك ستساهمان في تأسيس علاقات بين الشركات الإسرائيلية والمستثمرين وصناديق الثروة في الإمارات.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري وقعت إسرائيل، اتفاقي تطبيع للعلاقات مع الإمارات والبحرين في العاصمة الأمريكية، واشنطن.