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سياسة|مصر

لو حدثت ثورة في مصر هل سيشارك فيها الإخوان المسلمون؟ (فيديو)

إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين
21/9/2020

وردا على سؤال إن كانت الجماعة ستشارك في حالة حدوث انتفاضة شعبية شبيهة بما حدث في 25 يناير/ كانون الأول 2011 قال الدكتور إبراهيم منير إن الجماعة لن تتخلف عن أي عمل وطني شريف في مصر.

وأضاف منير أن هذا البلد هو وطننا رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضيق على الناس معنى الوطن، مؤكداً أن أرض مصر وتاريخها وتاريخ المنطقة أصبح متكاملا، ولن تتأخر جماعة الإخوان عن أي عمل وطني ولكن "بشروطنا" على حد تعبيره.

وأوضح قائلا إن هذه "الشروط" تتمثل في عدم استهداف أو استدراك أعضاء الجماعة إلى معارك داخلية مرة أخرى، فهذا ما يريده النظام العسكري في مصر وداعميه، حتى يقال إن هؤلاء هم الإرهابيون وأن ما حدث من انهيار في مصر كان بسبب الخلاف والحرب الأهلية.

وتابع "لابد أن نعي كل هذه الخطوات ونكون صادقين مع بعضنا بعضا ومع الناس حتى لا نؤذى مرة أخرى".

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت عن تشكيل لجنة لإدارة الجماعة، وإلغاء الأمانة العامة لمكتب إرشادها، ضمن حزمة قرارات بعد اعتقال القائم بأعمال المرشد محمود عزت.

وتأتي هذه التصريحات في ظل بدء حركة احتجاجات جديدة ضد الرئيس المصري ونظامه، إذ خرجت تظاهرات في بعض المدن والقرى المصرية أمس الأحد مطالبة برحيله فضها الأمن المصري.

وجاءت مظاهرات أمس استجابة لدعوة أطلقها الفنان والمقاول المصري محمد علي للخروج ضد الرئيس السيسي على وقع جملة من الأزمات الداخلية يعاني منها الشعب المصري على رأسها أزمة قانون التصالح وإزالة بعض المباني السكنية بدعوى مخالفتها، وأزمة سد النهضة.

ومنذ أيام، تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني خاصة في الساحات الرئيسية في المحافظات، في حين تتواصل الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنزول في مظاهرات بالشوارع والميادين، مطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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