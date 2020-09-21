عاهل البحرين: التطبيع مع إسرائيل إنجاز تاريخي

وقال عاهل البحرين، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء البحريني، وفق وكالة الأنباء الرسمية، إن "التوقيع على إعلان تأييد السلام إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق تطلعات شعوبها بالأمن والاستقرار والازدهار والنماء بمختلف دياناتهم".

وأضاف "توقيع إعلان تأييد السلام الذي جرى في واشنطن مؤخراً جاء انطلاقاً من رؤية البحرين لإقامة السلام الشامل واعتباره خيارًا استراتيجيًا لدفع عملية السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع "من بين الأهداف التي ارتأيناها وسعينا من أجلها من خلال إعلان تأييد السلام، هو أن يدرك العالم بأن السلام هو رسالتنا وخيارنا الاستراتيجي، وأن التسامح والتعايش يشكلان أحد أهم سمات هويتنا البحرينية الأصيلة".

وجدد عاهل البحرين "التأكيد على موقف بلاده الثابت والدائم من القضية الفلسطينية والتزامها على تحقيق حل الدولتين الذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية"، حسب المصدر ذاته.

والأسبوع الماضي، وقّعت البحرين والإمارات اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذين الاتفاقيتين، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.