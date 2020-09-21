شاهد: مطرب إسرائيلي يؤدي النشيد الوطني الإماراتي

ونشرت صفحة أوركسترا القدس السيمفونية على فيسبوك الفيديو الذي يظهر فيه المطرب الإسرائيلي زيف يحزقيل وهو يردد النشيد الوطني الإماراتي.

وأعاد المطرب بدوره نشر الفيديو على صفحته الشخصية.

وعزفت أوركسترا القدس السيمفونية الأغنية في مسرح القدس، في يوم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل بالبيت الأبيض، احتفالا بالاتفاق، وكذلك رغبة منهم في التعاون مع فرق المسرح بالبحرين والإمارات، وفق تنويه الصفحة.

وكانت مقاطع فيديو انتشرت على مدار الأيام الماضية لإماراتيين يرددون النشيد الوطني الإسرائيلي ويعزفون ألحانه على العود.

وفي 13 من أغسطس/ آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، إذ اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات، و"طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وأفتى الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا، بمدينة القدس، بحُرمة غناء المسلمين، للنشيد الوطني الإسرائيلي، بسبب احتوائه على أبيات تزعم ملكية اليهود لكامل أراضي فلسطين، ومدينة القدس، التي تضم المسجد الأقصى، ثالث أهم المقدسات الإسلامية.

وتتسارع إجراءات التطبيع بين أبو ظبي وتل أبيب، ففي أغسطس/ آب الماضي، وصلّت إلى أبو ظبي أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والإمارات وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي.

وقبل أسبوع تقريبا، أصدرت سلطات إمارة أبو ظبي تعميما لجميع فنادقها بإدراج الطعام اليهودي الحلال (الكوشر) ضمن خياراتها، استعدادا لاستقبال سياح إسرائيليين.

وفي الأول من سبتمبر/ أيلول، قال بنك أبو ظبي الأول إنه شرع في نقاشات مع بنكي هبوعليم ولئومي "بهدف تأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل".