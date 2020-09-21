البث الحي
سياسة|الأردن

حزب جبهة العمل الإسلامي يعلن خوض الانتخابات النيابية بالأردن

الأمين العام للحزب مراد العضايلة
الأمين العام للحزب مراد العضايلة
21/9/2020

وقال الحزب في بيان إن "قرار المشاركة جاء بعد لقاءات مستمرة، ومداولات شورية في مراكز صنع القرار في مؤسسات الحزب".

واعتبر البيان أن "الأردن يتعرض لإضعاف مبرمج لمؤسسات الدولة، في ظل تحديات هي الأصعب في محيطنا العربي والإقليمي".

وأضاف أن الالتزام الوطني "يحتم علينا أن نعمل بكل جهودنا الصادقة للحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها في مواجهة كل الصعوبات".

وقال إن "وجود الأصوات الوطنية المخلصة في البرلمان هو ما يؤكد على وقوفنا في وجه كل المؤامرات التي تحاك للأردن وتستهدف كينونته الوطنية".

وأكد أن ذلك يأتي "في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية الرسمية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وأشار إلى أن "الحركة الإسلامية تتعرض لاستهداف واضح، بسبب أدوارها الوطنية، بما لا يروق لكل العابثين الذين يعتقدون أن تمرير مشاريعهم المشبوهة لا يكون إلا باستبعادها".

وحذر الأمين العام للحزب مراد العضايلة من "استمرار ممارسات الحكومة والقبضة الأمنية تجاه أعضاء الحزب والمتحالفين معه، والضغوطات عليهم، لثنيهم عن الدخول في كتل الحزب الانتخابية".

وشدد العضايلة على أن "العبث بتسيير الانتخابات القادمة في هذا التوقيت بالذات، سيكون عبث باستقرار الدولة".

وأوقفت السلطات الأردنية، الأحد، المدير التنفيذي للجنة المركزية للانتخابات في الحزب بادي الرفايعة بتهمتي "إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة"، بسبب منشور كتبه قبل عام على فيسبوك تحدث فيه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

القضاء الألماني يكشف معلومات جديدة عن "الجاسوس المصري" في مكتب ميركل

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (يمين) والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) (رويترز)

رئيس أذربيجان يتفقد مدينتين محررتين وروسيا ترسل قاذفات صواريخ لكاراباخ (فيديو)

الرئيس الأذري إلهام علييف يتفقد مدينتي جبرائيل وفضولي (وكالة الأناضول)