حزب جبهة العمل الإسلامي يعلن خوض الانتخابات النيابية بالأردن

وقال الحزب في بيان إن "قرار المشاركة جاء بعد لقاءات مستمرة، ومداولات شورية في مراكز صنع القرار في مؤسسات الحزب".

واعتبر البيان أن "الأردن يتعرض لإضعاف مبرمج لمؤسسات الدولة، في ظل تحديات هي الأصعب في محيطنا العربي والإقليمي".

وأضاف أن الالتزام الوطني "يحتم علينا أن نعمل بكل جهودنا الصادقة للحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها في مواجهة كل الصعوبات".

وقال إن "وجود الأصوات الوطنية المخلصة في البرلمان هو ما يؤكد على وقوفنا في وجه كل المؤامرات التي تحاك للأردن وتستهدف كينونته الوطنية".

وأكد أن ذلك يأتي "في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية الرسمية للتطبيع مع الاحتلال الصهيوني".

وأشار إلى أن "الحركة الإسلامية تتعرض لاستهداف واضح، بسبب أدوارها الوطنية، بما لا يروق لكل العابثين الذين يعتقدون أن تمرير مشاريعهم المشبوهة لا يكون إلا باستبعادها".

وحذر الأمين العام للحزب مراد العضايلة من "استمرار ممارسات الحكومة والقبضة الأمنية تجاه أعضاء الحزب والمتحالفين معه، والضغوطات عليهم، لثنيهم عن الدخول في كتل الحزب الانتخابية".

وشدد العضايلة على أن "العبث بتسيير الانتخابات القادمة في هذا التوقيت بالذات، سيكون عبث باستقرار الدولة".

وأوقفت السلطات الأردنية، الأحد، المدير التنفيذي للجنة المركزية للانتخابات في الحزب بادي الرفايعة بتهمتي "إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة"، بسبب منشور كتبه قبل عام على فيسبوك تحدث فيه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.