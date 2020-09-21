بعد عدائه للمسلمين.. نجل نتنياهو يحرض على الفلسطينيين بـ"العربية"

وكتب يائير نتنياهو على تويتر، أمس الأحد، قائلًا "الفلسطينيين دومًا قاموا بخيانة من ساعدهم ودعمهم، هم يتحالفون مع أعداء العالم العربي (إيران وتركيا) ضد من دعمهم بمليارات الدولارات على مر السنين".

الفلسطينيين دومًا قاموا بخيانة من ساعدهم ودعمهم، هم يتحالفون مع أعداء العالم العربي (إيران وتركيا) ضد من دعمهم بمليارات الدولارات على مر السنين. — Yair Netanyahu 🇮🇱 (@YairNetanyahu) September 20, 2020

ولقي هجوم نجل نتنياهو على الفلسطينيين، ترحيبا إسرائيليًا واحتفاء من مؤيدي التطبيع لاسيما بعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل مؤخرًا، بينما قوبل بسخط عربي واسع.

وسبق لفيسبوك أن أغلقت نهاية عام 2018 صفحة يائير نتنياهو لمدة 24 ساعة، بسبب نشره آراءً اعتبرت مسيئة للمسلمين.

Israiel is the main enemy and behind all conspiracy uses Turky and others to complete its plan in the arab world and always stay hidn and show peace .

بسم الله الرحمن الرحيم

أَوَكُلّمَا عَاهَدوا عَهْدًا نّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنهم ۚ بَل أَكْثَرهم لَا يُؤْمنون.

Always Traitors — ﺍﺑﻮﻓﻴﺼﻞ (@Ha600wi) September 21, 2020

ونشر يائير وقتئذ تعليقات عبر حسابه في فيسبوك دعا فيها جميع المسلمين إلى "مغادرة إسرائيل".

وبينما لا تزال الحسابات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية تحتفي باتفاقي التطبيع للذين وقعتهما تل أبيب مع أبو ظبي والبحرين الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، أكد ناشطون فلسطينيون وعرب على أن تأييد التطبيع هو قمة الخيانة للقضية الفلسطينية والقدس والأقصى.

من يتكلم عن الخيانه انتم فمن ادرى منكم بها ام نسيتك من قتلتم من الرسل

إذا كنتم تنسون او تتناسون فنحن نحفظ

لا تتحدث عن الخيانه اذا كنت ترتعب من ظل طفل فلسطيني او من حجر

فمن يخاف دوما هو الشخص المبنى ع أسس خطأ — مسيخ🇸🇩 (@ALHAMEEM) September 20, 2020

ولفتوا إلى أن الخيانة في العموم هي طبيعة اليهود وبالتالي من يناصرهم، وليس الفلسطينيين الذين اغتُصبت أرضهم وتعرضوا للقتل والتشريد على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

كما أبدى البعض استغرابهم من تأييد بعض المطبعين العرب لتغريدة نجل نتنياهو رغم عداؤه المعلن للمسلمين، متسائلين عن سر تغريده باللغة العربية لإشعال الفتنة، بحسب وصفهم.

سوف تتعلم كتابة العبرية قبل أن تملق العربية! — סער אהרוני (@saar471979) September 21, 2020

وتعد الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تقيمان علاقات رسمية كاملة (تطبيع) مع إسرائيل. وتمثل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها أول اتفاق كبير من هذا النوع بين دول عربية وإسرائيل منذ ربع قرن.

هل السلام الذي تدعونه هو التحريض ضدنا، سلامكم مع اخوتنا العرب هو لتشويهنا بشدة( اكثر من ما فعلتم على مدار ٧٢ سنة، لتستفردوا بنا و تفنونا بعد ان تكرهوهم فينا بكذبكم و تشويهكم — 𝓝𝓐𝓓𝓔𝓡 . 𝓐𝓛 𝓖𝓗𝓞𝓤𝓣𝓣𝓘 🇵🇸🇸🇦🇦🇪🇪🇬 (@N_97000) September 20, 2020

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة.

في النخاية تجمعهم مع تركيا و ايران و السنغال و اندونيسيا لا اله الا الله محمد رسول الله

فماذا يجمعك بالامارات و البحرين او ماذا يجمع المطبعين و الراقصين من الغوييم باسرائيل ؟ — الريفا (@8MOHA7) September 20, 2020

https://twitter.com/NorDanti/status/1307667399802531840?ref_src=twsrc%5Etfw

تأثرنا بكلامك. لو تنزل تغريده ثانيه زيها بنشيل سلاح ونروح نحارب الفلسطينيين.

(الحيه لا تلد عصفور) يا صهيوني — S7q (@S7q20) September 21, 2020

نحن لا نختلف أنكم أعداء للإسلام والمسلمين… وأنت بهذه التغريده تريد أن تشعل الفتنه بيننا… ولكن تأكد أن هذه الأفراح بينكم وبين المتطبعين الأولين والأخرين هي بدايات لحرب صليبيه إن شاء الله وإننا قادمون إليكم فلا تفرح كثيراً إن الله لايخلف الميعاد👌ياصهيوني — عبدالله (@111MBS111) September 20, 2020

https://twitter.com/NorDanti/status/1307668293688471552?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/EQ100/status/1307636154288803840?ref_src=twsrc%5Etfw

سيبقى الشعب الفلسطيني شوكة في حلوقكم

وستبقى فلسطين أرض عربية مهما طال وجود الأغراب

وسيستفيق بني يعرب علي قبح صنيعتهم

وسنقول وقتها

عفى الله عما سلف — Mashour (@Mashour79125145) September 20, 2020

اخزاكم الله واخزى كل من يناصركم يااعداء الله — راكان (@tiketaka90) September 20, 2020

أنت مجرد طفل ثرثار وصرير — ענת הראל (@ah32202) September 20, 2020

كلام يضحك عليه الأطفال قبل الكبار. أعداء العرب هم أنتكم و ليست إيران و تركيا — Ο Φιλόσοφος (@Badr1s) September 20, 2020