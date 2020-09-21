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بعد عدائه للمسلمين.. نجل نتنياهو يحرض على الفلسطينيين بـ"العربية"

يائير نتنياهو, النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي
يائير نتنياهو, النجل الأكبر لرئيس الوزراء الإسرائيلي
21/9/2020

وكتب يائير نتنياهو على تويتر، أمس الأحد، قائلًا "الفلسطينيين دومًا قاموا بخيانة من ساعدهم ودعمهم، هم يتحالفون مع أعداء العالم العربي (إيران وتركيا) ضد من دعمهم بمليارات الدولارات على مر السنين".

ولقي هجوم نجل نتنياهو على الفلسطينيين، ترحيبا إسرائيليًا واحتفاء من مؤيدي التطبيع لاسيما بعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل مؤخرًا، بينما قوبل بسخط عربي واسع.

وسبق لفيسبوك أن أغلقت نهاية عام 2018 صفحة يائير نتنياهو لمدة 24 ساعة، بسبب نشره آراءً اعتبرت مسيئة للمسلمين.

ونشر يائير وقتئذ تعليقات عبر حسابه في فيسبوك دعا فيها جميع المسلمين إلى "مغادرة إسرائيل".

وبينما لا تزال الحسابات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية تحتفي باتفاقي التطبيع للذين  وقعتهما تل أبيب مع أبو ظبي والبحرين الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، أكد ناشطون فلسطينيون وعرب على أن تأييد التطبيع هو قمة الخيانة للقضية الفلسطينية والقدس والأقصى.

ولفتوا إلى أن الخيانة في العموم هي طبيعة اليهود وبالتالي من يناصرهم، وليس الفلسطينيين الذين اغتُصبت أرضهم وتعرضوا للقتل والتشريد على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

كما أبدى البعض استغرابهم من تأييد بعض المطبعين العرب لتغريدة نجل نتنياهو رغم عداؤه المعلن للمسلمين، متسائلين عن سر تغريده باللغة العربية لإشعال الفتنة، بحسب وصفهم.

وتعد الإمارات والبحرين أول دولتين خليجيتين تقيمان علاقات رسمية كاملة (تطبيع) مع إسرائيل. وتمثل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها أول اتفاق كبير من هذا النوع بين دول عربية وإسرائيل منذ ربع قرن.

ويرى الفلسطينيون في تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل "خيانة" لقضيتهم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، بينما تعتبره أبو ظبي والمنامة "قرارًا سياديًا".

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة.

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https://twitter.com/NorDanti/status/1307668293688471552?ref_src=twsrc%5Etfw

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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