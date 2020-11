بعد عدائه للمسلمين.. نجل نتنياهو يحرض على الفلسطينيين بـ"العربية"

وكتب يائير نتنياهو على تويتر، أمس الأحد، قائلًا "الفلسطينيين دومًا قاموا بخيانة من ساعدهم ودعمهم، هم يتحالفون مع أعداء العالم العربي (إيران وتركيا) ضد من دعمهم بمليارات الدولارات على مر السنين".

ولقي هجوم نجل نتنياهو على الفلسطينيين، ترحيبا إسرائيليًا واحتفاء من مؤيدي التطبيع لاسيما بعد توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل مؤخرًا، بينما قوبل بسخط عربي واسع.

وسبق لفيسبوك أن أغلقت نهاية عام 2018 صفحة يائير نتنياهو لمدة 24 ساعة، بسبب نشره آراءً اعتبرت مسيئة للمسلمين.

Israiel is the main enemy and behind all conspiracy uses Turky and others to complete its plan in the arab world and always stay hidn and show peace .

بسم الله الرحمن الرحيم

أَوَكُلّمَا عَاهَدوا عَهْدًا نّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنهم ۚ بَل أَكْثَرهم لَا يُؤْمنون.

Always Traitors

