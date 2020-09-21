النفيسي: الكويت لا زالت تحتفظ بالروح المؤيدة للرأي السديد (فيديو)

وأضاف النفيسي في حديث لوسائل إعلام كويتية عقب خروجه من قاعة محكمة الجنايات حيث يحاكم بتهمة الإساءة لدولة الإمارات "أعتقد أن الجيل الجديد يجب أن يعض بالنواجذ على هذه الحريات وعلى هذه الدستورية، وعلى هذه الروح التي تنطوي على كثير من الاحتشام السياسي لأنني سمعت كلاما من هيئة المحكمة الموقرة لا يقال في أي قطر عربي".

من جانبه قال الأستاذ عادل عبد الهادي المحامي الموكل بالدفاع عن الدكتور النفيسي إن المحكمة حجزت الدعوة لجلسة خاصة يوم 30 من الشهر الجاري، كجلسة نهائية ربما للدائرة نفسها.

فيديو/ الدكتور عبدالله النفيسي بعد خروجه من محكمة الجنايات في قضية «أمن دولة» عن تهمة الإساءة إلى الإمارات قبل قليل: سمعت كلام من هيئة المحكمة الموقرة لا يُقال في أي قطر عربي. pic.twitter.com/dNRNJY3UEK — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2020

وأشار إلى أنه لا توجد إساءة وأن الدكتور النفيسي لا يسيء إلى أحد ولا تسمح له أخلاقه أو تربيته بهذا الأمر.

وفي بداية العام الجاري، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمرا بضبط وإحضار الأكاديمي والمفكر الكويتي للمثول أمامها في قضية "الإساءة للإمارات" التي تمثلت في تغريدة على تويتر.

وكان النفيسي أعلن استعداده للمثول أمام القضاء في الوقت الذي تحدده المحكمة، على خلفية القضية التي رفعتها وزارة الخارجية الكويتية ضده، مؤكدا حرصه على الحضور دون تغيب أو تأخير في جميع القضايا التي تعرض لها أمام النيابة والقضاء.

غير أن النفيسي صرح لوسائل إعلام كويتية في مارس/ آذار الماضي أن التغريدات المتهم فيها لا تحمل إساءة للإمارات بل للقيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية والمقيم بالإمارات محمد دحلان ، مضيفا أنها "كانت من باب النصيحة والمصلحة العامة".