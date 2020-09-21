"الثورة بدأت" و"ميدان التحرير".. 20 سبتمبر تلهم المصريين ضد السيسي

ومع الساعات الأولى من صباح الأحد 20 من سبتمبر/أيلول، اشتعلت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حرب وسوم انتقل صداها على الأرض، تزامنًا مع مظاهرات دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي.

لو صلاة الجمعه الجايه في #ميدان_التحرير تبقي فرجت للابد — معاذ حمدي (@moaazhamdy997) September 20, 2020

ورغم الاستنفار الأمني والتشديد من قبل قوات الأمن، وشهدت محافظات مصرية عدة مظاهرات شارك فيها عشرات بهتافات ضد السيسي ونظامه، كما أظهرت مقاطع مصورة إقدام المحتجين على تحطيم سيارات للشرطة أثناء اقتحامها للمظاهرات ومحاولة تفريقها بالقوة، وسط أنباء عن اعتقالات في صفوف المتظاهرين.

وجدد محمد علي أمس دعوته للمصريين إلى الوحدة والنزول إلى الشارع لإسقاط حكم السيسي، وضد الفقر والتهميش ولكسر الخوف ولتحرير مصر، وفق تعبيره. ومن المتوقع خروج مظاهرات جديدة اليوم، وفق ناشطين.

وكان مقاول الجيش السابق قال للجزيرة مباشر، عشية الـ 20 من سبتمبر أيلول إن هناك احتقانا شعبيا في مصر وغضبا غير مسبوق، لافتًا إلى أن نزول الشعب للميادين سينهي حكم السيسي.

وتصدرت أمس وسوم (#وسط_البلد) و(#أبوس_ايديكم_انزلوا) و(#نازلين_ومش_خايفين) و(#يسقط_يسقط_حكم_العسكر) وهو الهتاف الأشهر في ثورة يناير المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011، وحصدت الوسوم أعلى التفاعلات على تويتر في مصر خلال ساعات لاسيما مع خروج المظاهرات.

#الثوره_بدات يا محاسن الصدف والله العظيم الشعب دا ربنا هينصره pic.twitter.com/9S2smZbhch — مصراوي (@qEO4nhnqH7p91gK) September 21, 2020

وقبلها تصدر وسما (#نازلين_بعد_صلاة_الظهر)، (#تحت_بيوتنا_نازلين) الترند المصري، في مقابل وسوم أخرى مؤيدة للسيسي مثل "لست وحدك" و"محدش نزل".

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

أكثر المرعوبين من الحراك بمصر ليس أولئك الفسدة الذين يحكمونهم، بل تلك الطغمة الفاسدة التي تغذيهم بالمال في الرياض وأبوظبي ومن خلفهم لوبي صهيوني تعيس يحلم بانتكاسة الشعوب .. #الثورة_بدأت — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) September 20, 2020

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان أمس السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 سبتمبر من العام الماضي.

اقرأ أيضًا:

شاهد: مظاهرات ضد السيسي في مدن وقرى مصرية والشرطة تتدخل لتفريقها

شاهد: مظاهرة ضد السيسي في الجيزة.. والمحتجون يحطمون سيارتين للشرطة

"نازلين ومش خايفين" و"يسقط حكم العسكر".. 20 سبتمبر أيلول تشعل حرب الوسوم

"نازلين بعد صلاة الظهر".. انتفاضة إلكترونية ضد السيسي وترقب لمظاهرات 20 سبتمبر أيلول

مصر.. انتشار أمني في محيط ميدان التحرير تحسبا لمظاهرات 20 سبتمبر أيلول (فيديو)

العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مصريين اعتقلوا في حراك 20 سبتمبر أيلول

"بينا وبينكم يوم 20".. السويس تتظاهر ضد السيسي والأمن يعتقل العشرات (فيديو)

لا يهمنى محمد على

و لا الإخوان

و السيسى ذات نفسه

الأمور المهم الليلة:

💢 صغر سن المتظاهرون

💢 إنتشار المظاهرات من القرى لأحياء القاهرة مثل مدينه نصر و المعادى

💢 هرع الشرطه أمام الأعداد الغير كثيفة

مؤشرات مرعبة للنظام #الثورة_بدأت — Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) September 20, 2020

عاجل : المتظاهرين في المنيا بصعيد مصر يهتفون يا سيسي يا واكل ناسك الصعايدة هيقطعوا رأسك #الثورة_بدأت #ميدان_التحرير #يسقط_يسقط_حكم_العسكر — Omar El shazly🇪🇬🇹🇷عمر الشاذلي (@OmarElshazly92) September 21, 2020

والله العظيم لسه راجع من الميدان

الناس موجوده مش عرفه تتواصل لو اى منطقه قريبه دخلت على الميدان الناس هضم

والله هتبدء#ميدان_التحرير — مختلف (@Hany56743625) September 20, 2020

فك الله اسرك يا شيخ حازم ابو اسماعيل

#الثوره_بدات#الشعب_يريد_إسقاط_النظام — وجدي غنيم (@WagdiGhoneim) September 21, 2020

يا شباب الخير

نظام المسيرات بداية جيده جدا لكن لازم نتجمع في الميادين والاعتصام اتمني من #محمد_علي يقترح الاعتصام في ميادين الثورة

ماشاء الله القاهرة والجيزة العدد كافي لاقتحام #ميدان_التحرير #نازلين_ومش_خايفين #الشعب_يريد_اسقاط_النظام @Moaliofficial_ — المعلم داغر (@officialhta2522) September 20, 2020

اول مره من سبع سنين

…..احس بحلاوة كلمة تحيا مصر #الثوره_بدات pic.twitter.com/sGXBOUAg0Q — وليد نعيم (@naemwaled1) September 21, 2020

أي حد (في الشارع) مرتبط مع أي قيادة داخل مصر، أو خارجها، يتابعها، وينفذ كلامها! وكله هيضم على بعضه في الآخر.. .

.#الثوره_بدأت #خليك_فالشارع #ميدان_التحرير pic.twitter.com/tL3GvsVawn — صوت الغلابة (@saot_elghalaba) September 21, 2020