أردوغان يعلن نجاح تجربتين لتطوير لقاح لكورونا ويتحدث عن موعد طرحه للاستخدام

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بالمجمع الرئاسي بأنقرة، الإثنين "في إطار تطوير لقاح لفيروس كورونا، نجحت تجربتان على الحيوانات، من مجموع 8 دراسات جارية لتطوير اللقاح، المستهدف طرحه للاستخدام مطلع 2021".

وأشار أردوغان إلى نجاح بلاده في احتواء فيروس كورونا من حيث الإجراءات والتدابير المتخذة والخدمات المقدمة للمرضى، منذ بداية انتشار الفيروس فيها.

وأضاف أن تركيا "تعتبر تركيا مثالا يحتذي به ومن بين البلدان التي نجحت في أخذ إجراءات فعالة وتقديم خدمات للمرضى، منذ بداية الوباء".

وقال إنه "سيتم تشديد الرقابة على المقاهي والمطاعم، وعلى الأشخاص الملزمين بالحجر الصحي وتتبع مدى التزامهم بذلك عن كثب".

وأشار إلى إمكانية فرض قيود تجول على المواطنين 65 عاما وما فوق في ساعات معينة في بعض الولايات.

وأوضح أنه سيتم فرض إلزامية تسديد الغرامات المالية على المخلين بالتدابير، قبيل إجراء أي معاملات في بعض المؤسسات العمومية.

من جهة أخرى قال البروفيسور مراد آك أوفا، عضو هيئة التدريس بجامعة "حاجة تبة" في العاصمة التركية أنقرة، إن تجارب المرحلة الثالثة للقاح كورونا ستستهدف 13 ألف شخص، بينهم 1200 من العاملين في المجال الصحي باعتبارهم الفئة الأكثر عرضة لخطر للإصابة بالمرض.

وأوضح آك أوفا أن تجارب المرحلة الثالثة "هي المرحلة الأخيرة قبل الترخيص. إذا تبين أن المنتج ناجح علميا في هذه المرحلة، فسيتم ترخيصه في الفترة التالية وسيبدأ استخدامه على نطاق واسع"، من دون تحديد تاريخ بدء المرحلة المذكورة.

وقال "نهدف لإخضاع 13 ألف شخص في تركيا لهذه الدراسة. من بين هؤلاء سيكون في المرحلة 1200 شخصا من العاملين في المجال الصحي الذين يشكلون الفئة الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض".

وأوضح آك أوفا، أنه سيتم فحص الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاح بشكل دوري بعد التطعيم لمدة 7 أشهر.

وأشار رئيس الجامعة وأستاذ الأمراض المعدية بكلية الطب محمد جاهد غران إلى وجود 9 مشاريع لتطوير لقاحات تم إجراء تجارب المرحلة الثالثة عليها، وأن الدراسة التي تجريها شركة "سينوفاك" هي الرائدة بين هذه الدراسات التسع.

وأضاف أنه "تم إجراء أول اختبار للقاح، ونتوقع أن تأتي هذه الدراسة بنتائج إيجابية لبلدنا والعالم".

من جانبه أشار مدير معهد اللقاحات بالجامعة البروفيسور سرحات أونال، إلى استمرار العلماء الأتراك في إجراء 13 دراسة منفصلة حول تطوير لقاح.

وقال "منذ أكثر من ثلاثة أشهر نستعد علميا، وبموافقة وزارة الصحة تم تحديد 25 مركزا لدعم الدراسة. بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات سيتم إجراء تجارب المرحلة الثالثة للقاح وستكون جامعة (حاجة تبة) مركزا للتنسيق".