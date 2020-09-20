وسط أزمة دواء.. حريق ضخم في مصنع أدوية بالسودان (فيديو)

وشوهدت سحب من الدخان الكثيف في سماء المنطقة حيث شبّ الحريق الذي لم يعرف بعد حجم الخسائر فيه.

وهرعت قوة من الدفاع المدني إلى مكان اندلاع الحريق في محاولة لإخماده، في حين لم يعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.

أزمة دواء في السودان

ويعاني السودان من أزمة في الدواء وشح شهدته كثير من الأدوية بصيدليات العاصمة الخرطوم منها دواء الملاريا وأدوية الأمراض المزمنة.

ورصدت (الانتباهة أون لاين) معاناة بعض المواطنين في الحصول على الأدوية، حيث أصبح البحث عنها عبر منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك).

وأكد أمين عام شعبة الأدوية يوسف شكاك، لـ (الانتباهة أون لاين) أنه سيحدث انفراج كبير في الأدوية المنعدمة بداية شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنه تم حل المشكلة بتخصيص مبالغ شهرية ٣٠ مليون دولار شهريا.

وذلك عن طريق محفظة السلع الاستراتيجية باتفاق مع وزارة المالية والصحة بعد فترة الانقطاع التي حدثت في الـ (9) أشهر الماضية.

وأضاف شكاك" الآن الشركات بدأت تقدم فواتيرها ويتم التحويل بالسعر الرسمي عبر بنك السودان، وقال إن اغلب الأدوية مثل أمراض الضغط والسكري المنعدمة تغطى من التصنيع المحلي.