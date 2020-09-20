البث الحي
سياسة|السودان

وسط أزمة دواء.. حريق ضخم في مصنع أدوية بالسودان (فيديو)

حريق بمصنع للدواء في الخرطوم
حريق بمصنع للدواء في الخرطوم
20/9/2020

وشوهدت سحب من الدخان الكثيف في سماء المنطقة حيث شبّ الحريق الذي لم يعرف بعد حجم الخسائر فيه.

وهرعت قوة من الدفاع المدني إلى مكان اندلاع الحريق في محاولة لإخماده، في حين لم يعرف بعد أسباب اندلاع الحريق.

أزمة دواء في السودان

ويعاني السودان من أزمة في الدواء وشح شهدته كثير من الأدوية بصيدليات العاصمة الخرطوم منها دواء الملاريا وأدوية الأمراض المزمنة.

ورصدت (الانتباهة أون لاين) معاناة بعض المواطنين في الحصول على الأدوية، حيث أصبح البحث عنها عبر منشورات بمواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك).

وأكد أمين عام شعبة الأدوية يوسف شكاك، لـ (الانتباهة أون لاين) أنه سيحدث انفراج كبير في الأدوية المنعدمة بداية شهر أكتوبر القادم، مشيرا إلى أنه تم حل المشكلة بتخصيص مبالغ شهرية ٣٠ مليون دولار شهريا.

وذلك عن طريق محفظة السلع الاستراتيجية باتفاق مع وزارة المالية والصحة بعد فترة الانقطاع التي حدثت في الـ (9) أشهر الماضية. 

وأضاف شكاك" الآن الشركات بدأت تقدم فواتيرها ويتم التحويل بالسعر الرسمي عبر بنك السودان، وقال إن اغلب الأدوية مثل أمراض الضغط والسكري المنعدمة تغطى من التصنيع المحلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
المزيد من سياسة

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين