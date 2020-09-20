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سياسة

وزارة الدفاع الليبية: بدأنا مع تركيا تنفيذ برامج لبناء وتطوير الجيش

وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش
وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش
20/9/2020

وأضاف النمروش: "بدأنا في تنفيذ برامج لبناء القوات المسلحة وتطوير الجيش وإعادة هيكلة القوات المسلحة وتطوير قطاعات الدفاع الجوي والبحرية وقوات مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة".

وأوضح أنه "تم تجهيز أول مركز تدريب في ضواحي العاصمة (طرابلس- غرب)، وستكون الأولوية في بناء الجيش حسب المعايير الدولية للقوة المساندة الشابة التي شاركت في الدفاع عن طرابلس، دون نسيان فضل الضباط النزهاء من الجيش في إدارة المعارك".

وقال النمروش إن مباحثات وزارة الدفاع وتواصلها مستمر مع الجانب التركي الداعم لحكومة الوفاق.

كما رفض النمروش القبول "بأي مبادرة تعطي غطاء لجرائم حفتر في مدينة ترهونة (غرب) وزرع مليشياته ومرتزقته الألغام في جنوب طرابلس (مقر الحكومة)"، في إشارة للاتفاق الذي أعلن عنه بشأن إعادة إنتاج وتصدير النفط.

واستنكر النمروش "أن يفكر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم الجبان، الذي أغلق مصدر قوت الليبيين وزرع في موانئ و(منطقة) هلال النفط المرتزقة متعددي الجنسيات، بعد أن دحرتهم قواتنا البطلة، مهزومين من جنوب طرابلس في ملحمة استمرت لأربعة عشر شهرا".

وأضاف أن "الجرائم التي ارتكبت (من طرف قوات حفتر) في ليبيا لن تنسى، ولدينا الأدلة التي تدين الدول المتدخلة في ليبيا، وسيتم تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة من خلال ملف متكامل".

وأعلن حفتر، الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي بعد أكثر من 240 يوما من الإغلاق.

وقال الناطق باسمه أحمد المسماري، إن إنهاء الإغلاق النفطي جاء بموجب اتفاق تم التوصل إليه مع معيتيق، فيما أفادت وسائل إعلام محلية أن الاتفاق تم بشكل منفرد بين الجانبين.

ووفق بيان نشره معيتيق عبر حسابه على "تويتر"، تضمن الاتفاق "تكوين لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)".

وحسب أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الغلق القسري، من جانب قوات تابعة لحفتر.

المصدر : الأناضول
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