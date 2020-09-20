"نازلين ومش خايفين" و"يسقط حكم العسكر".. 20 سبتمبر تشعل حرب الوسوم

وقال محمد علي للجزيرة مباشر، مساء أمس، إن هناك احتقانا شعبيا في مصر وغضبا غير مسبوق، لافتًا إلى أن نزول الشعب للميادين سينهي حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ثورة ثورة تهز الكون..✌.. ترعب كل جنود فرعون

رجعين للمره المليون.. نهتف ضد جنود فرعون

🔥🔥✌🔥🔥👊👊👊👊#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/mm2ZSmcMpa — ElJoKeR (@ElJoKeeeR2020) September 20, 2020

وتصدر وسما (#نازلين_ومش_خايفين) و(#يسقط_يسقط_حكم_العسكر) الهتاف الأشهر في ثورة يناير المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011، وحصد الوسمان أعلى التفاعلات على تويتر في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وقبلها تصدر وسما (#نازلين_بعد_صلاة_الظهر)، (#تحت_بيوتنا_نازلين) الترند المصري، في مقابل وسوم أخرى مؤيدة للسيسي مثل "لست وحدك" و"محدش نزل".

ومساء اليوم السبت، تصدر هاشتاج (وسط البلد) و(أبوس ايديكم انزلوا) قائمة الوسوم الأعلى تداولا في مصر، وذلك بعد خروج مظاهرة مناهضة للسيسي في قرية الكداية بمركز أطفيح في محافظة الجيزة، حطم خلالها المتظاهرون سيارتين لقوات الشرطة.

يتصدرها #يسقط_يسقط_حكم_العسكر..

حرب وسوم بمواقع التواصل بين دعوات للتظاهر ضد #السيسي وأخرى مؤيدة له تزامنًا مع دعوة مقاول #الجيش السابق #محمد_علي pic.twitter.com/E21Wu5Oohr — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 20, 2020

ويشهد محيط ميدان التحرير بالعاصمة المصرية القاهرة، انتشارًا أمنيًا واسعًا تحسبًا للمظاهرات المرتقبة اليوم. ومنذ أيام تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني قبيل موعد انطلاق مظاهرات مطالبة برحيل السيسي.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

انهض قوم يلا هننزل

اللهم لا حوله ولا قوتا الا بالله العلي العظيم

انا نازل واي تجمعات هضم عليها ومعايا ابني واخويا رتويت يا شباب شجعوا بعض كلو ينزل مصر مستنياكم#نازلين_ومش_خايفين pic.twitter.com/rMBSVyhA7K — هشام هشو ٢ (@WElrno6EQb8IG8K) September 20, 2020

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع اليوم.

https://twitter.com/Shraragdeda/status/1305586842859966465?ref_src=twsrc%5Etfw

ويوم الجمعة، تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل، تجمعًا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.

واعتقلت الشرطة على إثرها العشرات بينما برز وسم (#بينا_وبينكم_يوم20) ضمن الأعلى تداولًا على تويتر داعيًا للثورة ضد السيسي.

واعتبر ناشطون أن "المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس الجمعة رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة".

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

مش لازم خالص تخرج اعداد كبيرة النهارده ولا الناس توصل الميادين، الاهم م كل ده ان الناس كسرت حاجز الخوف وان الثورة جايه جايه وان اسقاط حكم العسكر مسألة وقت.. امتا الله أعلم!!#يسقط_يسقط_حكم_العسكر#نازلين_ومش_خايفين pic.twitter.com/nDID5lNJWl — Sayed Elkhatib (@sayed_elkhatib) September 20, 2020

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

https://twitter.com/zgurluk131/status/1307480147071832066?ref_src=twsrc%5Etfw

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية، بينما طالبت منظمة العفو الدولية في بيان اليوم السلطات المصرية بإطلاق سراح ناشطي حراك 20 سبتمبر.

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#يسقط_يسقط_حكم_العسكر

من كان يتخيل في 7 سنوات فقط أن ينتقل السيسي من صورة البطل المخلص إلي الفاشل اقتصاديًا والخائن لوطنه والفاسد ماليا بالإسم والتعريف؟ وأن تعيد الناس تعريف معركتها وتدرك أن الجيش فسدت عقيدته بعد أن تورط في السياسة والإقتصاد، بعد ما كان يؤكد أن مصر تحتاج لعسكري؟ — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) September 20, 2020

ليس كونه حكم عسكر وفقط!

لكنه كان ومازال

حكم التبعية وخيانة الاوطان!#يسقط_يسقط_حكم_العسكر — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 20, 2020