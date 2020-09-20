"نازلين بعد صلاة الظهر".. انتفاضة إلكترونية ضد السيسي وترقب لمظاهرات 20 سبتمبر

وتشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني قبيل موعد انطلاق مظاهرات اليوم الأحد دعا إليها الفنان ومقاول الجيش السابق محمد علي، ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمطالبة برحيله.

https://twitter.com/zgurluk131/status/1307480147071832066?ref_src=twsrc%5Etfw

ومنذ أسابيع، تتواصل الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي للنزول إلى الميادين للاحتجاج ضد السيسي والأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد.

وتأتي هذه الدعوة في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

وسم #نازلين_بعد_صلاة_الظهر يتصدر تويتر بالتزامن مع دعوات للتظاهر لإسقاط السيسي وتصدر وسم #لست_وحدك لتأييده pic.twitter.com/eIOBcYKRzx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 20, 2020

وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع اليوم.

ويوم الجمعة، تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل، تجمعًا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.

معلومات قيمه لليوم يا شباب الله غالب واشوفكم في الميدان #نازلين_بعد_صلاة_الظهر #ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/VA9Zs1ZqEu — lYlارطغرلlYl (@mo_2003e) September 20, 2020

واعتقلت الشرطة على إثرها العشرات بينما برز وسم (#بينا_وبينكم_يوم20) ضمن الأعلى تداولًا على تويتر داعيًا للثورة ضد السيسي.

واعتبر ناشطون أن "المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس الجمعة رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة".

#نازلين_بعد_صلاة_الظهر#تحت_بيوتنا_نازلين

في انتظار رجاله مصر بميدان التحرير مفيش قوه امنيه كبيره في الميدان والدنيا تعتبر سايبه خالص لو حد قريب مني يتواصل معايا نتقاابل ياريت تجمعوا من دلوقت عشان العدد يبقي كبير علي بالليل ومش لازم نهتف دلوقت اهم حاجه يبقي فيه عدد كويس لبالليل pic.twitter.com/mLtUovh4vX — Mostafa Shoeb (@MostafaShoeb6) September 20, 2020

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

https://twitter.com/salah199310/status/1307565086920380427?ref_src=twsrc%5Etfw

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.

https://twitter.com/Mohmedalisecren/status/1307425639121776642?ref_src=twsrc%5Etfw

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انا هنزل لو هموت وعيالي ربنا اولى بيهم #نازلين_بعد_صلاه_الظهر — متخصص (@v5PI7pmB55BfQuX) September 20, 2020

https://twitter.com/Cutie2070289058/status/1307574193173794816?ref_src=twsrc%5Etfw

يا اهل الصعيد ننتظركم #نازلين_بعد_صلاه_الظهر — Mohamed (@Mohamed81784008) September 20, 2020

يارب وضعنا الامر كله بين يديك اللهم اجمعنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله والسيسي عدو الله #تحت_بيوتنا_نازلين#نازلين_بعد_صلاة_الظهر pic.twitter.com/7onCBoojrM — أنا مصري أنت مين (@PNqoLnriStg98Jz) September 20, 2020

https://twitter.com/Ibrahim32470309/status/1307573922632695808?ref_src=twsrc%5Etfw

يارب النصر من عندك.فأن فرعون طغي في الأرض الفساد.

يارب النصر من عندك.فأنت بصير بالعباد والبلاد.

يارب النصر من عندك #نازلين_بعد_صلاه_الظهر pic.twitter.com/AAqW1NpJKZ — El Bahaar El Hazen (@bahaar_el) September 19, 2020