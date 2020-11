منظمة الصحة تقر اختبارات على أدوية عشبية أفريقية لعلاج كورونا

وأثار انتشار كوفيد-19 قضية استخدام الأدوية التقليدية في علاج الأمراض المعاصرة، وتأتي مصادقة منظمة الصحة العالمية لتشجع بشكل واضح الاختبارات بمعايير مماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات.

وقبل أشهر تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للانتقاد بعد محاولته الترويج لمشروب "كوفيد-اورغانيكس" المستخلص من نبتة الشيح "ارتيميسيا" لعلاج فيروس كورونا، رغم فعالية النبتة المثبتة في علاج الملاريا.

والسبت أقرّ خبراء من منظمة الصحة مع زملاء لهم من منظمتين أفريقيتين أخريين "بروتوكولا لاجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج كوفيد-19.

ذلك إضافة الى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع لبيانات" للتجارب السريرية على الأدوية العشبية، وفق بيان.

وأشار البيان الى أن "المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية تخض مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار" محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل".

ونقل البيان عن المدير الاقليمي في منظمة الصحة العالمية بروسبر توموسيمى "إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".

وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية.

وقال توموسيمي "إن ظهور كوفيد-19 مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي".

