مصر.. انتشار أمني في محيط ميدان التحرير تحسبا لمظاهرات 20 سبتمبر (فيديو)

ومنذ أيام، تشهد مناطق ومدن في مصر حالة استنفار أمني خاصة في الساحات الرئيسية في المحافظات، في حين تتواصل الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للنزول في مظاهرات بالشوارع والميادين، مطالبة برحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال محمد علي، للجزيرة مباشر، إن هناك احتقانا شعبيا في مصر وغضبا غير مسبوق، لافتًا إلى أن نزول الشعب للميادين سينهي حكم السيسي.

يالي في بيتك قاعد ليه أنت خايف ولا أيه

يا اهلينا انضموا لينا الحرية ليكو ولينا

ثورة ثورة حتي النصر ثورة فكل شوارع مصر

مش هنخاف ولا هنطاطي إحنا كرهنا الصوت الواطي#نازلين_بعد_صلاه_الظهر pic.twitter.com/NR2Ehrs8Il — يارب لطفك (@ijt8GN5zI7EsH9o) September 20, 2020

وقبل قليل ظهر وسم (#يسقط_يسقط_حكم_العسكر) أحد الهتافات الشهيرة في ثورة يناير المصرية، ليحتل الصدارة على موقع تويتر في مصر بأعلى التفاعلات، بعدما تصدر وسما (#نازلين_بعد_صلاة_الظهر)، (#تحت_بيوتنا_نازلين) الترند المصري عشية المظاهرات المرتقبة اليوم الأحد.

وتأتي دعوات الثورة ضد السيسي منذ أسابيع، في خضم غضب متصاعد بين المصريين بسبب قرارات هدم عدد كبير من المنازل والمساجد يجري تنفيذها حاليا على قدم وساق بعد تصريحات للسيسي هدد فيها باستخدام الجيش في عمليات الإزالة إذا تطلب الأمر.

وعلى وقع صرخات المواطنين البسطاء من إزالة منازلهم وتشريدهم، أشعل السيسي حرب الوسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط ترقب من الجميع لوقع صداها على أرض الواقع اليوم.

وسم #نازلين_بعد_صلاة_الظهر يتصدر تويتر بالتزامن مع دعوات للتظاهر لإسقاط السيسي وتصدر وسم #لست_وحدك لتأييده pic.twitter.com/eIOBcYKRzx — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) September 20, 2020

ويوم الجمعة، تناقلت وسائل إعلام ومواقع التواصل، تجمعًا لعشرات المواطنين في منطقة عرب المعمل بالسويس، عقب صلاة الجمعة.

واعتبر ناشطون أن "المظاهرات التي شهدتها مدينة السويس الجمعة رغم محدوديتها أحدثت ربكة شديدة في القاهرة".

وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية التي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.

https://twitter.com/salah199310/status/1307565086920380427?ref_src=twsrc%5Etfw

وعدد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين التي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم لمساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.

وسبق أن خرجت احتجاجات نادرة يومي 20 و27 سبتمبر/أيلول من العام الماضي استجابة لدعوات سابقة أطلقها محمد علي بعد نشره سلسلة فيديوهات حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.

وشكلت تلك المظاهرات آنذاك أهم تحد لحكم السيسي منذ سنوات، واعتقل على إثرها الآلاف، وفق تقارير حقوقية.

https://twitter.com/Mohmedalisecren/status/1307425639121776642?ref_src=twsrc%5Etfw

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