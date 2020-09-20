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سياسة|السودان

كشف فساد بملايين الدولارات في الطيران المدني السوداني

المدير العام لسلطة الطيران المدني السوداني إبراهيم عدلان
المدير العام لسلطة الطيران المدني السوداني إبراهيم عدلان
20/9/2020

ونقل موقع (الراكوبة نيوز) الإخباري السوداني اليوم الأحد عن عدلان  قوله إنه تم إيقاف فساد بقيمة 45 مليون يورو، مشيرا إلى وجود فساد في شراء  الخدمات بقيمة  6.5  مليارات جنيه، بالإضافة إلى عمليات فساد أخرى تم  رفعها للسلطات. 

وأكد المدير العام لسلطة الطيران المدني (للجزيرة مباشر) وجود فساد في شراء الخدمات بقيمة (6.5) مليارات جنيه، وأفاد بأن تصريحاته بهذه الخصوص، كانت خلال ورشة صناعة الطيران في السودان التي نظمها مركز (النورس للخدمات الصحفية) أمس السبت. 

ووصف عدلان بند شراء الخدمة بسلطة الطيران المدني بأنه "فساد يمشي على قدمين" معلنا عن دعم الطيران المدني للخزينة العامة للدولة بمبالغ تصل إلى 64 مليون دولار. 

وأقرّ عدلان بتخلف البنى التحتية للطيران بالبلاد، ولفت إلى أن (86٪) من المعدات الملاحية عفا عليها الزمن، مشيرا إلى تعرض الكادر البشري في مجال الطيران إلى هزات تسببت في اغتيال الطموح.

وأوضح أن (44٪) من العاملين بالطيران المدني أعمارهم تتراوح ما بين (50- 54) عاما، ووصف بنية المطارات "بالحديث المأساوي".

واعتبر أن الاستمرار في الوضع الحالي هو استمرار في نظام سياسات النظام البائد، وشدد على أهمية أن يتمتع الطيران المدني بالاستقلالية الكاملة.

كان رئيس الوزراء السوداني قد ٲصدر قرارا بتعيين إبراهيم عدلان إبراهيم مديرا عاما لسلطة الطيران المدني في نوفمبر من العام الماضي.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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