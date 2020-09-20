شاهد: الرئيس الجزائري يعلن موقف بلاده من التطبيع مع إسرائيل

جاء ذلك في مقابلة للرئيس تبون مع وسائل إعلام محلية، نقل التلفزيون الجزائري الرسمي مقتطفات منها على أن تبث كاملة في وقت لاحق من مساء الأحد.

وقال تبون: "أنا أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته".

وتابع: "ليس هناك حل للقضية الفلسطينية إلا بدولة فلسطينية في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإذا أعلنت هذه الدولة سيحل مشكلة الشرق الأوسط".

وشدد على أن "مفتاح الحل لمشاكل الشرق الأوسط هو القضية الفلسطينية".

وتصريحات تبون أول رد فعل رسمي من الجزائر بشأن توقيع الإمارات والبحرين، اتفاقيتي تطبيع مع إسرائيل.

إشادة فلسطينية بموقف قطر والجزائر

وثمّنت منظمة التحرير وحركة "حماس"، الأحد، بإعلان قطر تمسكها بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وموقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ضد التطبيع.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، في تغريدة عبر "تويتر": "نثمن عاليا تأكيد موقف دولة قطر الشقيقة (تجاه القضية الفلسطينية)".

نثمن عاليا تأكيد موقف دولة 🇶🇦 قطر الشقيقة 🇵🇸 :https://t.co/HirZGOaiRuhttps://t.co/OTq6IwMwiL https://t.co/r83vxNwYkB — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 20, 2020

وأعاد عريقات تغريد بيان وزارة الخارجية القطرية، الذي أكد على موقف الدوحة الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

https://t.co/HirZGOaiRu — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) September 20, 2020

وفي وقت سابق الأحد، أكدت الخارجية القطرية، في بيانها، موقفها الثابت بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ضمن قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وجاء البيان القطري بعد نشر وسائل إعلام عربية تصريحات نسبتها إلى مسؤول أمريكي تحدث عن استجابة قطر للتطبيع مع إسرائيل.

وفي سياق متصل، ثمنت حركة "حماس" تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترفض التطبيع مع إسرائيل.

وعبر تويتر، قال القيادي البارز بالحركة، سامي أبو زهري: "نثمن في ‎حماس تصريحات الرئيس الجزائري، حول رفضه القاطع للتطبيع مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطينية".

وأضاف أبو زهري: "هذا تعبير عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية فلسطين".

نثمن في حركة #حماس تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول رفضه القاطع ل #التطبيع مع الاحتلال وتمسكه بدعم القضية الفلسطينيه؛ وهذا تعبير عن أصالة الموقف الجزائري تجاه قضية #فلسطين .#الجزائر #التطببع_خيانه — DR. SAMI ABU ZUHRI (@SamiZuhri) September 20, 2020

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتي التطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض، برعاية أمريكية، متجاهلتين حالة الغضب في الأوساط الشعبية العربية.