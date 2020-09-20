البث الحي
سياسة

بقنابل مضيئة.. الجيش الإسرائيلي يتسبب بحريق في جنوب لبنان

إلقاء القنابل تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة
إلقاء القنابل تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة
20/9/2020

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن قوات العدو الإسرائيلي ألقت منذ قليل قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي.

وأضافت الوكالة، أن إلقاء القنابل تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة، حيث شوهد عمود من الدخان يرتفع من مكان الحريق.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش اللبناني، أو من الجانب الإسرائيلي، حول الموضوع.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويسيطر حزب الله اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

على "جناح صهيون": نتنياهو يسافر إلى الإمارات.. إليك التفاصيل

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

بعد فضيحة التجسس لصالح السعودية.. تويتر يعين "هاكر" مديرا لأمن الشركة

تويتر (رويترز)

حملة لحذف تطبيق "مسلم برو" لاستخدامه في التجسس على المسلمين من الجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

القره داغي يرد على ترحيب إسرائيل ببيان هيئة كبار العلماء السعودية

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي محيي الدين القره داغي

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين