بقنابل مضيئة.. الجيش الإسرائيلي يتسبب بحريق في جنوب لبنان

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن قوات العدو الإسرائيلي ألقت منذ قليل قنابل مضيئة فوق منطقة ميس الجبل- كروم الشراقي.

وأضافت الوكالة، أن إلقاء القنابل تسبب في اندلاع حريق بالمنطقة، حيث شوهد عمود من الدخان يرتفع من مكان الحريق.

قنابل مضيئة فوق كروم الشراقي تسببت باندلاع حريقhttps://t.co/dcI2jIjvGD — National News Agency (@NNALeb) September 19, 2020

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش اللبناني، أو من الجانب الإسرائيلي، حول الموضوع.

وتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، خلال الأشهر الماضية، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الطرفين، فيما دعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ويسيطر حزب الله اللبناني على منطقة جنوب لبنان المحاذية للحدود مع إسرائيل.

وانسحبت القوات الإسرائيلية من الجنوب اللبناني عام 2000، ومن ثم وضعت الأمم المتحدة ما عُرف بـالخط الأزرق على الحدود بينهما، لتأكيد الانسحاب، لكن الخط لم يراعِ الحدود الرسمية بشكل دقيق.