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سياسة|مصر

العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مصريين اعتقلوا في حراك 20 سبتمبر

مظاهرات العام الماضي في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية للمطالبة بإسقاط السيسي
مظاهرات العام الماضي في ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية للمطالبة بإسقاط السيسي
20/9/2020

وقالت المنظمة في تغريدة إن" اليوم يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم عام ( (2014.

وأضافت المنظمة " اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص العام الماضي، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، وقالت" يقبع العديد في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".

وفي مقطع الفيديو المرتبط بالتغريدة أشارت إلى العديد من النشطاء الموقوفين على ذمة تلك الأحداث، ومنهم الناشط علاء عبد الفتاح، الموقوف احتياطيا بأحد سجون القاهرة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن تلك التغريدة،  بينما تشدد القاهرة  على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوجه انتقادات محلية ودولية.

الذكرى الأولى لدعوة الاحتجاج 

وتحل اليوم الذكرى الأولى لدعوة احتجاج دعا لها المقاول محمد علي، موجود خارج البلاد، وأسفرت آنذاك عن خروج أعداد محدودة بعدد من الميادين وتوقيف المئات، قبل أن تطلق السلطات سراح معظمهم.

وكرر محمد علي، دعوته السابقة للاحتجاج اليوم وسط هدوء تام بشوارع مصر وانتشار أمني مكثف، بحسب مشاهدات وتغريدات منتشرة على منصات التواصل الإجتماعية.

وتشهد منصات التواصل حراكا أكثر، وسط صراع بين وسوم داعمة، وأخرى رافضة للنزول، ومن أبرز تلك الوسوم" تحت بيوتنا نازلين" في مقابل " عمار يا مصر مع السيسي".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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