العفو الدولية تطالب بإطلاق سراح نشطاء مصريين اعتقلوا في حراك 20 سبتمبر

وقالت المنظمة في تغريدة إن" اليوم يصادف الذكرى السنوية لأكبر حملة ضد المحتجين في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم عام ( (2014.

وأضافت المنظمة " اعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص العام الماضي، بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات، وقالت" يقبع العديد في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب".

يصادف اليوم الذكرى السنوية لأكبر حملة قمع ضد المحتجين في #مصر منذ وصول #السيسي إلى سدة الحكم. واعتُقل ما لا يقل عن 4000 شخص بينهم صحفيون ونشطاء لم يشاركوا حتى في الاحتجاجات. ويقبع العديد في السجن بتهم لا أساس لها تتعلق بـ "الإرهاب".

طالبوا بإطلاق سراحهم! pic.twitter.com/iyqGLgaYxK — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 20, 2020

وفي مقطع الفيديو المرتبط بالتغريدة أشارت إلى العديد من النشطاء الموقوفين على ذمة تلك الأحداث، ومنهم الناشط علاء عبد الفتاح، الموقوف احتياطيا بأحد سجون القاهرة.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المصرية بشأن تلك التغريدة، بينما تشدد القاهرة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بوجه انتقادات محلية ودولية.

في عهد الرئيس السيسي، وسّعت السلطات في #مصر تعريف "الإرهاب" ليشمل تجريم المتظاهرين والنشطاء السلميين والصحفيين والنقاد. واليوم يقبع كثيرون في السجن بتهمة "الإرهاب" التي لا أساس لها وبسبب #احتجاجات العام الماضي. دافعوا عن الحق بالتظاهر السلمي. pic.twitter.com/cFDBETEwz6 — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) September 18, 2020

الذكرى الأولى لدعوة الاحتجاج

وتحل اليوم الذكرى الأولى لدعوة احتجاج دعا لها المقاول محمد علي، موجود خارج البلاد، وأسفرت آنذاك عن خروج أعداد محدودة بعدد من الميادين وتوقيف المئات، قبل أن تطلق السلطات سراح معظمهم.

وكرر محمد علي، دعوته السابقة للاحتجاج اليوم وسط هدوء تام بشوارع مصر وانتشار أمني مكثف، بحسب مشاهدات وتغريدات منتشرة على منصات التواصل الإجتماعية.

وتشهد منصات التواصل حراكا أكثر، وسط صراع بين وسوم داعمة، وأخرى رافضة للنزول، ومن أبرز تلك الوسوم" تحت بيوتنا نازلين" في مقابل " عمار يا مصر مع السيسي".