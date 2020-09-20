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سياسة|الأردن

الأردن: اعتقال قيادي في جبهة العمل الإسلامي بتهمة "تحقير" السيسي

مسؤول الانتخابات في حزب جبهة العمل الاسلامي الأردني المهندس بادي الرفايعة
مسؤول الانتخابات في حزب جبهة العمل الاسلامي الأردني المهندس بادي الرفايعة
20/9/2020

واعتقل الأمن الأردني الرفايعة، بتهمة "إطالة اللسان وتحقير رئيس دولة صديقة". ويقصد بها منشور كتبه الرفايعة قبل عام على فيسبوك تحدث فيه عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكتب الرفايعة عبر حسابه على فيسبوك، صباح الأحد: "اليوم بإذن الله وبتحريك من مدعي عام عمان سأمثل أمام القاضي بتهم غريبة وصعبة، وهي إطالة لسان وتحقير رئيس دولة صديقة".

واستنكرت شخصيات نقابية وأكاديميون ونشطاء، اعتقال الرفايعة واعتبروه تحقيرا للدستور الأردني، الذي كفل حرية التعبير وانتهاك لأبسط حقوق الإنسان.

 

واستهجن الحزب في بيان لرئيس لجنة الحريات عبد القادر الخطيب قرار التوقيف، مشيرا إلى أنه "على خلفية منشور للرفايعة قبل سنوات على مواقع التواصل الاجتماعي".

وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن الرفايعة، معتبرا توقيفه "اعتداء صارخا على الحريات العامة، في مقدمتها حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون والدستور".

وأوضح البيان أن "ما تقوم به الحكومة، وفي هذا التوقيت الذي يشهد ترتيبات العملية الانتخابية، يكرس نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم التي تمارسها الدولة، مما يعني زيادة فجوة ثقة المواطنين بالجانب الرسمي".

ونقلت وكالة الأناضول عن الأمين العام للحزب مراد العضايلة أن "إثارة القضية في هذا التوقيت بالذات مفاده عدم رغبة الدولة بمشاركة حقيقية للأحزاب في الانتخابات، وإقصاء حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين) من المشهد السياسي".

وحذر الحزب في بيانات سابقة مما وصفه بـ"استمرار القبضة الأمنية في التعامل مع النشطاء السياسيين، ومواصلة نهج الاعتقالات السياسية على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير".

وأوضح العضايلة أن الحزب سيعلن خلال الأيام القادمة القرار النهائي بشأن موقف الحزب من المشاركة في الانتخابات النيابية، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وحصل الحزب على 14 مقعدا في الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2016، وشارك فيها الحزب تحت اسم التحالف الوطني للإصلاح.

وقاطع الحزب دورتي الانتخابات التي أجريتا عامي 2010 و2013.

المصدر : الأناضول + خدمة سند
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