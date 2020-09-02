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سياسة|أمريكا

متحدثة سابقة للبيت الأبيض: ترمب اقترح علي لقاء زعيم كوريا الشمالية بعد أن "غمز" لي

ساندرز تقف أمام الرئيس ترمب في البيت الأبيض
ساندرز تقف أمام الرئيس ترمب في البيت الأبيض
2/9/2020

ونقلت صحف ومواقع غربية، منها نيويورك تايمز الأمريكية والغارديان البريطانية، عن كتاب جديد لساندرز، أنها لاحظت أن الرئيس الكوري الشمالي كان يحدق بها بتركيز وكأنه يغمز لها خلال القمة بين الزعيمين في سنغافورة عام 2018، بينما كانا يتحدثان عن كرة القدم النسائية.

وأضافت ساندرز أنها كانت مذهولة "ونظرت إلى الأرض سريعا وواصلت كتابة الملاحظات، وكانت تنظر إلى الوفد الأمريكي فقط".

وذكرت أنها قصت ما حدث بعدها على كل من الرئيس دونالد ترمب ورئيس موظفي البيت الأبيض وقتها جون كيلي، اللذين انفجرا بالضحك.

وقالت إن ترمب سألها: هل تقصدين أن كيم غمز لك؟ لتوضح ساندرز أنها لم تقصد ذلك وتطلب منه التوقف، لكن ترمب وكيلي استمرا في الدعابة والسخرية.

وأضافت أن ترمب قال لها وهو يضحك: "حسنا سارة، هذا يحل الأمر"، مضيفا بأن "عليها الذهاب إلى كوريا الشمالية والتضحية من أجل الفريق".

ثم أوضح ترمب، بحسب الكتاب، "زوجك وأطفالك سيفتقدونك، لكنك ستكونين بطلة بالنسبة لبلادك" قبل أن ينفجر الرئيس بالضحك.

ونقلت الصحف عن كتاب ساندرز أن ترمب تسبب في ارتباك لزعيم كوريا الشمالية بعد أن قدم لها حبات من النعناع لتعطير الفم.

وقالت ساندرز إن كيم جونغ أون ربما اعتقد أنها محاولة لتسميمه، لذا ظهر عليه الارتباك ولم يدر ماذا يفعل، قبل أن يأخذ الحبات بتردد بعد أن أخذ ترمب عددا منها.

والتقى الزعيمان ثلاث مرات في سنغافورة في يونيو/ حزيران عام 2018 وفي فيتنام في فبراير/ شباط عام 2019 وفي المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين يونيو/ حزيران عام 2019.

المصدر : الغارديان + نيويورك تايمز
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