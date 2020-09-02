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سياسة|الولايات المتحدة

شاهد دب يفاجئ المتسوقين داخل متجر بكاليفورنيا

2/9/2020

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت، تعطل رحلة المتسوقين الروتينية إلى متجر "كينجز بيتش سيف واي" يوم 25 من أغسطس/آب الماضي بسبب وجود دب فضولي عند ممر بيع الفواكه والخضروات.

وقال المتسوق روبي نيفاريز الذي قدم الفيديو لوكالة رويترز "كنا في طريقنا المعتاد للدخول إلى المتجر بهدوء، ولم أتخيل مطلقا ما الذي وجدناه، وعلى حد علمي، هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن دبًا آخر زار نفس المتجر في 18 من أغسطس/آب، وخرج ومعه كيس يحوي رقائق التورتيلا.

ولم يتضح من المقطع ما الذي كان يبحث عنه الدب بالضبط، لكن الحيوان الجريء رحل دون أي ضجة في النهاية.

وقال نيفاريز "خرج الدب من تلقاء نفسه بعد أن رأى كل الاضطرابات التي أحدثها".
 

المصدر : رويترز
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