دراسة: سم نحل العسل يقتل خلايا سرطان الثدي

واستخدمت الدراسة التي أجراها معهد هاري بيركينز للأبحاث الطبية، السم من 312 نحلة منتجة للعسل ونحلة طنانة للتحقق من مدى خصائصها المضادة للسرطان.

وخلص الفريق إلى أن سم النحل لا يتسبب فقط في قتل خلايا سرطان الثدي الثلاثي السلبي وخلايا سرطان الثدي المخصب، بل يفعل ذلك بتركيز لا يضر الخلايا الطبيعية.

ويشكل سرطان الثدي الثلاثي السلبي ما بين 10 إلى 15 بالمئة من جميع سرطانات الثدي، حسب المعهد. ولا توجد حاليا علاجات مستهدفة فعالة سريريا لذلك النوع من السرطان.

وقالت سيارا دافي، الباحثة الرئيسية، في منشور على موقع المعهد على الإنترنت اليوم الأربعاء "السم كان قويا للغاية".

وأضافت "وجدنا أن مادة الميلتين (الموجودة في سم النحل) يمكن أن تدمر أغشية الخلايا السرطانية بالكامل في غضون 60 دقيقة".

ووفقاً للوكالة الدولية لبحوث السرطان، فإن سرطان الثدي هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً وانتشاراً بين النساء، كما أنه يعد من أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بين النساء في البلدان النامية والمتقدمة على حد سواء.

وكذلك فإن معدلات البقاء على قيد الحياة تتفاوت بدرجة كبيرة على مستوى العالم، حيث تتراوح ما بين 80 بالمئة أو أكثر في أمريكا الشمالية والسويد واليابان إلى حوالي 60 بالمئة في البلدان ذات الدخل المتوسط وأقل من 40 بالمئة في البلدان ذات الدخل المنخفض.

أما معدلات البقاء المنخفضة في البلدان الأقل نمواً فهي ترجع بالأساس إلى التشخيص المتأخر لدى معظم الحالات.

