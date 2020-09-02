تركيا غاضبة.. أمريكا ترفع جزئياً حظر السلاح المفروض على قبرص

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن وزير الخارجية مايك بومبيو "أبلغ" رئيس الجمهورية القبرصية نيكوس أناستاسيادس "قراره رفع القيود على تصدير وإعادة تصدير وإعادة نقل مواد دفاعية غير قاتلة وخدمات دفاعية".

وأوضح أن قرار رفع القيود "مؤقت للسنة المالية 2021".

وكان الكونغرس الأمريكي صوت على نص في هذا الاتجاه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة هذا الحظر في 1987 لتشجيع إعادة توحيد للجزيرة المقسمة منذ عام 1974.

لكن تبين أن هذا الإجراء غير مجد بل شجع الحكومة القبرصية على اللجوء إلى شركاء آخرين بدون أن تنهي انقسام الجزيرة.

وأشاد السناتور الديموقراطي بوب مينينديز "بالاعتراف بأهمية" العلاقة مع قبرص "كشريك استراتيجي موثوق". وقال في بيان إنه "من مصلحتنا رفع هذه القيود القديمة على الأسلحة والمعمول بها منذ عقود، وتعميق علاقتنا بالأمن".

لكن وزارة الخارجية التركية دانت بشدة الرفع الجزئي للحظر ودعت واشنطن إلى "التراجع" عن هذا القرار الذي "سيكون له انعكاسات سلبية على الجهود الرامية إلى إيجاد حل للمسألة القبرصية".

وحذرت الوزارة في بيان من أنه "إذا لم يحدث ذلك، ستتخذ تركيا (…) إجراءات المعاملة بالمثل الضرورية لضمان أمن القبارصة الأتراك".

وزارة الخارجية التركية: "في حال عدم مراجعة واشنطن للقرار، فستقوم تركيا بصفتها دولة ضامنة، وبشكل يتوافق مع مسؤولياتها القانونية والتاريخية، باتخاذ الخطوات اللازمة المماثلة من أجل ضمان أمن شعب قبرص التركية".https://t.co/38eTZf8Cgy — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) September 2, 2020

يزيد خطر الاشتباك

فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي

وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن قرار الولايات المتحدة رفع حظر السلاح عن الشطر الرومي لجزيرة قبرص، من شأنه زيادة خطر الاشتباك في المنطقة.

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر الأربعاء، وصف أوقطاي القرار الأمريكي، بأنه تكرار للأخطاء التي ارتكبتها أوربا في الجزيرة.

وشدّد على أن تركيا ستواصل اتخاذ الخطوات الضامنة لأمن واستقرار ورفاهية قبرص التركية والقبارصة الأتراك ضد مثل هذه المواقف التي ستزيد خطر الاشتباك في المنطقة.

وأكّد أوقطاي أن تركيا وجمهورية شمال قبرص تدركان الألاعيب التي تحاك ضدهما في المنطقة.

وشدّد نائب الرئيس التركي على أن البلدين سيفسدان هذه الألاعيب بكل حزم وتضافر، وسيمضيان سوية إلى المستقبل، ولن يسامحا كل من هو جزء في هذه الألاعيب.

من جهته، أكد بومبيو مجددا دعم الولايات المتحدة "لحل شامل لإعادة توحيد الجزيرة في إطار اتحاد فيدرالي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن في يوليو/ تموز تعزيز التعاون الدفاعي مع قبرص بشكل تمويل للتدريب العسكري.

ويأتي إعلان الولايات المتحدة في وقت تتصاعد فيه الخلافات في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، مع تزايد عمليات استعراض القوة بين المتنافسين.