الوفاق الليبية: مليشيا حفتر تخرق الهدنة للمرة الثانية

جاء ذلك في تصريح المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد محمد قنونو، أورده حساب عملية بركان الغضب عبر تويتر.

وقال قنونو: رصدت قواتنا عند الساعة 00:06 (22:06 ت.غ من مساء الثلاثاء) خرقا متوقعا لإعلان وقف إطلاق النار، هو الثاني من نوعه في أقل من 72 ساعة.

وتابع: أطلقت ميليشيات حفتر الإرهابية 6 صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب سرت.

المتحدث باسم الجيش الليبي – العقيد طيار محمد قنونو رصدت قواتنا -قبل قليل- عند الساعة 12:06 ليلاً خرقاً متوقعاً لاعلان وقف إطلاق النار هو الثاني من نوعه في اقل من 72 ساعة pic.twitter.com/8g2xCaJwOl — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) September 1, 2020

وأوضح قنونو أن الجيش الليبي على أهبة الاستعداد وفي انتظار تعليمات القائد الأعلى (فائز السراج) للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين.

ميليشيات حفتر الارهابية في محور سرت اطلقت 6 صواريخ غراد تجاه مواقع تمركزات قواتنا غرب #سرت قواتنا البطلة على أبهة الاستعداد و في انتظار تعليمات القائد الاعلى للتعامل و الرد على مصادر النيران في المكان و الزمان المناسبين #انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#ليبيا — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) September 1, 2020

وفي 27 أغسطس/ آب المنصرم، أعلنت قوات الوفاق أول خرق لوقف إطلاق النار؛ إذ أطلقت قوات حفتر أكثر من 12 صاروخ غراد باتجاه تمركزات قواته غرب سرت.

وردا على إعلان الجيش الليبي، آنذاك، قال المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري، إنه لم يتم خرق وقف إطلاق النار، مدعيا أن هدف حكومة الوفاق من الحديث عن خرق وقف إطلاق النار، هو التغطية على تظاهرات طرابلس، على حد تعبيره.

ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، حسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما لقيا ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.

وتحاول حكومة الوفاق الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب عليها تشنها قوات حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.