الأزهر يعلق على إعادة نشر مجلة فرنسية رسوما مسيئة للرسول

وقال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في بيان على فيسبوك إن "الإصرار على جريمة إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، يرسخ لخطاب الكراهية ويؤجج المشاعر بين أتباع الأديان".

واعتبر الأزهر قرار إعادة نشر الرسوم "استفزازا غير مبرر لمشاعر ما يقارب ملياري مسلم حول العالم".

وكرر الأزهر إدانته الشديدة للهجوم على مقر الصحيفة، مؤكدا "رفض الإسلام لأي أعمال عنف" لكنه دعا " القائمين على المجلة لاحترام معتقدات الآخرين ومقدساتهم".

وقالت الصحيفة الثلاثاء أن "إعادة نشر الرسوم هذا الأسبوع الموافق لبدء محاكمة شركاء منفذي الهجوم في يناير/ كانون الثاني 2015 يبدو أمرا ضروريا بالنسبة لنا".

ونشرت صحيفة يلاندس بوستن الدنماركية الرسوم في البداية في سبتمبر/ أيلول 2005، ثم نشرتها شارلي إيبدو عام 2006.

وشن الأخوان سعيد وشريف كواشي هجوما مسلحا في مكاتب الصحيفة الفرنسية في باريس عام في 7 يناير/ كانون الثاني 2015 مما أسفر عن مقتل 12 شخصا من بينهم بعض أشهر رسامي الكاريكاتير في فرنسا.

وفي اليوم التالي، هاجم أميدي كوليبالي شرطية وقتلها في بلدة مونروج، في ضواحي باريس قبل أن يلوذ بالفرار.

وفي 9 يناير/ كانون الثاني، هاجم كوليبالي متجرا لبيع الأطعمة اليهودية في شرق باريس حيث قتل 4 اشخاص كلهم يهود. وسجل كوليبالي مقطع فيديو يعلن فيه أن الهجمات الثلاث منسقة ونفذت باسم تنظيم الدولة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه ليس في موقع يمكنه من إصدار حكم على قرار المجلة بإعادة نشر الرسوم، مضيفا أن فرنسا تتمتع بحرية التعبير.

ودعا ماكرون الفرنسيين إلى إظهار الكياسة والاحترام لبعضهم بعضا وتجنب "حوار الكراهية".